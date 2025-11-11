Hertha bindet nächstes Talent: Berner erhält Profivertrag

Berlin - Beim Pokalkrimi in Münster feierte er sein Profidebüt. Nur kurze Zeit später folgte auch der erste Einsatz im Unterhaus, als Janne Berner (20) beim 0:2 gegen Elversberg eingewechselt wurde. Es sollen noch viele weitere Einsätze folgen: Der Rechtsverteidiger erhält einen Profivertrag bis 2028.

Hand drauf: Janne Berner (20, r.) wird Profi bei Hertha BSC. © Friso Gentsch/dpa

"Für mich hat es bei Hertha von Anfang an gut gepasst. Ich fühle mich hier sehr wohl und bin dankbar für dieses Vertrauen. In Zukunft will ich weiter hart an mir arbeiten, um das Vertrauen zurückzuzahlen", freut sich der Youngster.

Der Berliner Weg geht weiter. Nach Dijon Ajvazi (21) ist Berner der Nächste aus der U23, der einen Profivertrag erhält. Auch Boris Lum (18) und das äußerst begehrte Top-Talent Kennet Eichhorn (16) hatten im Sommer ihre Verträge verlängert.

Ausgebildet in der Jugend des VfB Stuttgart, wechselte der Defensivspieler im Sommer 2024 aus der U19 Heidenheims zu den Hertha-Bubis.

In der Regionalliga Nordost konnte er sich nach insgesamt 38 Spielen, zwei Toren und fünf Assists für mehr empfehlen. Jetzt will er seine Qualitäten auch öfter bei den Profis zeigen.