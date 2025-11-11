Verliert Hertha Eichhorn schon im Sommer? Ausstiegsklausel enthüllt und die ist niedriger als gedacht

Berlin - Das Spiel in Kaiserslautern war das perfekte Bewerbungsschreiben: Unaufgeregt, cool, gewohnt passsicher und mit Drang nach vorne. Hertha-Wunderkind Kennet Eichhorn (16) zeigte wieder einmal, warum er eins der begehrtesten Talente Deutschlands ist.

Kennet Eichhorn (16) weckt weiter Begehrlichkeiten. © Andreas Gora/dpa

Wie Sky berichtet, stehen die Top-Klubs geradezu Schlange. Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, RB Leipzig, Eintracht Frankfurt und auch der FC Bayern München - sie alle wollen das Top-Talent.

Gut für Hertha: Die klamme Kasse wird klingeln. Schlecht für Hertha: Weniger als zunächst gedacht.

Denn laut Sky greift nach der Saison eine Ausstiegsklausel, die zwischen zehn und maximal zwölf Millionen Euro liegen soll. Spielt ein Verein beispielsweise in der Champions League, ist die Ablöse dementsprechend höher, aber auch Faktoren wie die Ligazugehörigkeit von Hertha BSC oder des neuen Vereins spielen eine Rolle.

So sollen auch längst europäische Top-Klubs wie PSG, Real Madrid, FC Barcelona oder Manchester United den Teenager auf dem Zettel haben.

Zuletzt hieß es seitens der Sport Bild, dass der Hauptstadtklub ein Preisschild von mindestens 20 Millionen festgelegt haben soll. Das ist nun aber deutlich drunter. In Panik muss man in Charlottenburg aufgrund der Ausstiegsklausel aber nicht verfallen.