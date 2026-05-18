Hertha blamiert sich bis zum Schluss: Endlich ist diese Saison vorbei

Berlin - Endlich ist diese Saison vorbei! Hertha aber macht mal wieder Hertha-Sachen. Eine ohnehin schon enttäuschende Saison - die beste seit dem Abstieg - endet tragisch.

Das Debakel nahm in der zweiten Halbzeit seinen Lauf. © Carmen Jaspersen/dpa

Die Alte Dame bricht beim Abstiegskandidaten Bielefeld völlig ein - kassiert sechs Hütten in einer Halbzeit. Der nächste Tiefpunkt einer Saison voller Tiefpunkte und das zum unglücklichsten Zeitpunkt.

Wie soll denn nach dieser Blamage so etwas wie ein bisschen Aufbruchstimmung zur neuen Saison entstehen? Die düstere Prognose angesichts des bevorstehenden Umbruchs werden so nur noch düsterer.

Altstars wie Toni Leistner (35), der noch einer der wenigen war, auf den man sich verlassen konnte oder Diego Demme (34), dem eine Kopfverletzung immer wieder zu schaffen machte, müssen den Hauptstadtklub verlassen.

Weitere werden folgen. Weil Hertha wieder ein dickes Transferplus erwirtschaften muss, werden Wunderkind Kennet Eichhorn (16) oder Tjark Ernst (23) kaum zu halten sein.

Zur neuen Saison wird der Hauptstadtklub ein komplett anderes Gesicht verpasst bekommen und viel Qualität verlieren. Ob die Berliner dann aber endlich oben angreifen können und konstant punkten? Wie schon in den anderen zwei Zweitligaspielzeiten zuvor reichte es nie zu mehr als Platz sechs. Bezeichnend: Zur Halbzeit standen die Blau-Weißen in der Blitztabelle auf dem fünften Platz, um dann 45 Minuten später krachend auf Rang sieben abzurutschen.

Obwohl die Berliner mit einer der teuersten Kader der Liga besaßen, blieben sie auch in dieser Spielzeit den Beweis eines Spitzenteams schuldig. Immer wenn es die Gelegenheit gab, jetzt aber endlich im Aufstiegsrennen einzugreifen, folgte die nächste Enttäuschung.