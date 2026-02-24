Hertha hakt Aufstieg ab: Die Gründe für die nächste Flop-Saison

Berlin - Das war's! Hertha BSC bleibt auch im vierten Jahr in der 2. Liga . Mit der 2:5-Blamage hat auch Stefan Leitl (48) die Aufstiegsträume wieder einkassiert. Die Berliner können ab sofort für ein weiteres Jahr im Unterhaus planen. Das hat Gründe.

Enttäuschung pur bei Fabian Reese (28, 2.v.l.) und Co. © Swen Pförtner/dpa

Die Mannschaft ist einfach zu inkonstant. Auf eine tolle Siegesserie ohne Gegentor im Herbst folgte eine Sieglos-Serie, während die anderen langsam, aber sicher davonziehen. Betrug der Abstand auf den Relegationsrang zum Rückrundenbeginn noch fünf Punkte, sind es jetzt schon deren stolze zehn. Auf den direkten Aufstiegsplatz sind es gar zwölf.

Dabei wollte Hertha unbedingt einen Fehlstart wie zur Hinrunde vermeiden. Die angekündigte Aufholjagd aber verpuffte. Sechs Punkte holte man aus dem Hammer-Auftakt. Das ist ein Punkt mehr als in der Hinrunde.

Im Trainingslager auf all die direkten Duelle zum Rückrundenstart angesprochen, sprach Luca Schuler (26) von den "Spielen der Wahrheit". Die haben vor allem eines gezeigt: Hertha ist kein Spitzenteam.

Seit dem Abstieg hat es die Alte Dame nie geschafft, wirklich ins Aufstiegsrennen einzugreifen. Zu mehr als Platz sechs hat es nie gereicht - und das in drei Jahren 2. Liga. Anspruch und Wirklichkeit klaffen nicht erst seit dieser Saison wieder einmal auseinander.