Hertha BSC: Aufstieg futsch, aber Dardai hat trotzdem noch ein großes Ziel

Gegen Hannover 96 sollen die Kicker von Hertha BSC noch einmal alles geben und eine Siegesserie starten.

Mit dem Aufstieg in die Bundesliga hat die Alte Dame de facto nichts mehr zu tun - zu groß ist der Abstand auf den Relegationsplatz mittlerweile geworden. Und doch verfolgt Dardai mit seiner jungen Mannschaft noch ein großes Ziel.

"Ich will am Wochenende den sechsten Platz beherrschen", kündigte der Ungar bei der Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen Hannover 96 am Freitag (18.30 Uhr/Sky) selbstbewusst an.

Dazu sei es nötig, noch einmal eine Serie zu starten, was der Coach bereits vor einigen Spieltagen forderte. Und vor der 2:3-Niederlage beim Karlsruher SC waren die Spree-Athener nach dem Dreier in Paderborn und dem deutlichen Heimsieg gegen Hansa Rostock eigentlich auf dem besten Weg.

Mit den geforderten drei Siegen wäre der Hauptstadtklub weiterhin im Aufstiegsrennen dabei, doch dieser Zug ist abgefahren und so heißt es schon jetzt, die Vorbereitung auf die neue Saison in Angriff zu nehmen.