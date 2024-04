Hertha BSC: Aufstieg ade, Dardai ade? So steht's um die Trainersuche

Hertha-Coach Pal Dardai (48) will sich erst nach der Saison mit den Verantwortlichen zusammensetzen und über seine Zukunft entscheiden. © David Inderlied/dpa

Mittlerweile ist es aber Gewissheit und der Hauptstadtklub kann die Planungen für eine weitere Saison in der 2. Bundesliga mit Hochdruck vorantreiben.

Ob dann Pal Dardai (48) noch an der Seitenlinie steht, wird sich erst im Sommer entscheiden. An den aktuellen Spekulationen wollte sich der Ungar am Sonntag vor Spielbeginn nicht beteiligen und verwies darauf, dass man sich im Verein erst nach der Saison zusammensetzen und über die Zukunft sprechen wolle.

Der 48-Jährige hatte schon recht früh in der Spielzeit verkündet, dass er 2023/24 als eine Übergangssaison ansieht, in der seine junge Mannschaft wichtige Erfahrung sammeln kann, um dann in der nächsten richtig anzugreifen und den Aufstieg anzupeilen.

Voraussetzung dafür ist natürlich, den Kader weitestgehend zusammenzuhalten und dann punktuell zu verstärken. Zwar hat Fabian Reese (26) mit seiner vorzeitigen Vertragsverlängerung ein Zeichen, auch an die jüngeren Kicker, gesetzt, den Abgang von Trainersohn Bence Dardai (17) zum VfL Wolfsburg hat das aber trotzdem nicht verhindert.

Ausgerechnet könnte man meinen, aber wer weiß, ob Papa Pal dann überhaupt noch Trainer bei der Alten Dame sein wird - ein echtes Treuebekenntnis haben beide Seiten bislang vermieden.