Hertha BSC baut Kader für die Zukunft: Zwei Nachwuchstalente im Anflug?

Berlin - Hertha BSC baut an seiner Zukunft: Erst kürzlich vermeldete der Hauptstadtklub den Einstieg des neuen Investors 777 Partners und im Hintergrund wird bereits fleißig am neuen Kader geschraubt.

Präsident Kay Bernstein (42) kündigte bereits nach dem überraschenden Rauswurf von Fredi Bobic (51) einen neuen Hertha-Weg an und beerdigte mit dem Einstieg des neuen strategischen Partners endgültig das Image des Big City Clubs , das unter der kurzen Ägide von Ex-Coach Jürgen Klinsmann (58) und mit den verlockenden 374 Millionen von Tennor in Person von Lars Windhorst (46) geprägt wurde.

Hertha BSC soll sich die Dienste von Dänemarks U19-Nationalspieler Gustav Christensen (18) gesichert haben. © IMAGO / Gonzales Photo

Zudem basteln die Blau-Weißen an einer Vertragsverlängerung mit Mittelfeld-Hoffnung Teoman Gündüz (18), der allerdings dem Lockruf der Premier League widerstehen müsste. Nur Lukas Ullrich (19) hat sich bisher gegen den neuen Hertha-Weg entschieden.

Aber auch im Ausland sind die Spree-Athener auf der Suche nach vielversprechenden Talenten. So soll der Hauptstadtklub laut dem dänischen Sportmagazin "Tipsbladet" bereits den U19-Nationalspieler Gustav Christensen (18) unter Vertrag genommen haben.

Der Nachwuchsstürmer hat sich in dieser Saison in der U19 des FC Midtjylland mit 26 Treffern in nur 16 Spielen in den Vordergrund und seinen Klub an die Tabellenspitze geschossen. Der Vertrag des Dänen läuft im Sommer aus, sodass die Hertha lediglich eine Ausbildungsentschädigung an den abgebenden Verein zahlen müsste.

Mit Abdoul Ouattara (17) ist nach einem Bild-Bericht zudem ein weiteres Nachwuchstalent in den Fokus der Charlottenburger gerückt. Der 17-Jährige steht aktuell bei Racing Straßburg unter Vertrag und kickt in der U19 der Elsässer. Der offensive Mittelfeldspieler soll sogar bereits mit seinen Eltern in Berlin gewesen sein und möchte unbedingt in die Hauptstadt wechseln.

Auch für das Juwel von der Elfenbeinküste wäre nur eine Ausbildungsvergütung fällig. Allerdings wurde der Deal laut Bild noch von Bobic eingefädelt, sodass dessen Nachfolger Andreas Neuendorf (48) und Benjamin Weber (42) den Kicker erst noch einmal selbst begutachten wollen, bevor eine endgültige Entscheidung gefällt wird.