Hertha BSC: Boxt Gersbeck Schwolow zurück in den Kasten?

Marius Gersbeck (28) ist bei Hertha BSC auf unbestimmte Zeit suspendiert worden. © Soeren Stache/dpa

Hintergrund ist eine nächtliche Auseinandersetzung mit einem 22-Jährigen. Der Hertha-Rückkehrer soll den jungen Mann ins Krankenhaus geprügelt haben.

"Aufgrund der polizeilichen Ermittlungen gegen unseren Spieler Marius Gersbeck haben wir uns entschieden, Marius bis auf Weiteres vom Mannschaftstraining zu suspendieren. Darüber hinaus hat er sich unerlaubt vom Team-Hotel entfernt", teilte Hertha-Geschäftsführer Thomas Herrich (59) mit.

Es war wohl zu schön, um wahr zu sein. Der Fan-Liebling, prädestiniert für den ausgerufenen Berliner Weg, kehrte zu seinem Herzensverein zurück. Dort, wo er selbst als Spieler noch in der Kurve stand. Er galt sogar als Anwärter auf das Kapitänsamt, doch in nur einer Nacht hat er sich in Berlin womöglich alles verbaut.

Der Keeper selbst schweigt - in der Öffentlichkeit und auch bei der Polizei. Sollten die schweren Vorwürfe aber stimmen, dürfte das Traum-Comeback des in der Fan-Szene verwurzelten Torhüters nur ein kurzes Kapitel werden.