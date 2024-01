Palko Dardai rät Bence zum Hertha-Verbleib: "Aktuell sollte man hier nicht weggehen"

Dreieinhalb Monate lang musste Palko Dardai zuschauen. Jetzt kämpft sich der Mittelfeldspieler bei Hertha BSC zurück.

Von Johannes Kohlstedt

La Manga - Die 20 Euro blieben Palko Dardai (24) erspart. Der 24-Jährige hatte es nicht geschafft weder Marius Gersbeck (28), noch Tjark Ernst (21) oder Tim Goller (18) vom Strafraumrand zu überwinden. Der Hertha-Rückkehrer steht aber noch unter Welpenschutz. Ebenso wie Linksverteidiger Jeremy Dudziak (28).

Palko Dardai (24) fehlte Hertha BSC rund dreieinhalb Monate verletzt. © Jacob Schröter/dpa Nun aber mischen beide beim Trainingslager in La Manga wieder voll mit, wenn auch mit angezogener Handbremse. "Die Bedingungen sind super. Schönes Hotel, super Anlage, gute Plätze. Für mich persönlich ist es sehr schön, diese Luft mit der Mannschaft zu schnuppern." Sein letztes Spiel liegt mittlerweile schon fast vier Monate zurück. Noch in der ersten Halbzeit gegen Braunschweig (3:0) musste er mit einer schweren Bänderverletzung ausgewechselt werden. "Ich war jetzt dreieinhalb Monate raus. Da musste ich auch in der Weihnachtspause konditionell viel arbeiten. Die ersten drei, vier Tage merkt man schon, dass man noch nicht ganz rund läuft. Aber es kommt dann mit der Zeit." Sein Comeback kommt wie gerufen. Wann Fabian Reese (26) zurückkommen wird, ist weiterhin völlig unklar. Zudem fehlt auch Florian Niederlechner (33) die ersten beiden Spiele rotgesperrt. Druck macht sich der älteste der drei Dardai-Brüder aber nicht. Hertha BSC Hertha-Schock! Reese verpasst Trainingslager "Ich will immer spielen, aber bei so einer Verletzung muss man klug sein", so der Mittelfeldspieler, der sich selbst bei etwa 70 Prozent sieht. "Es war eine blöde Verletzung. Ich wurde zweimal operiert und bin auf jeden Fall froh wieder dabei zu sein. Ich bin aber noch nicht ganz so weit. Ich brauche noch ein paar Einheiten, bis ich wieder bei 100 Prozent bin."

Die Dardai-Brüder schreiben Geschichte

Palko Dardai muss sich weiter in Geduld üben. Er sieht sich selbst erst bei 70 Prozent. © Soeren Stache/dpa Ob es bis Düsseldorf reichen wird, wird sich zeigen. Viel Zeit ist nicht mehr. Am 21. Januar - in weniger als zwei Wochen - rollt dann auch in der 2. Liga der Ball wieder. Trotz des 0:1 zum Auftakt hat Palko Dardai gute Erinnerungen an das Spiel. Weil nicht nur er, sondern auch sein jüngerer Bruder Bence Dardai (17) eingewechselt wurde und Marton Dardai (21) bereits in der Startelf stand, schrieb Hertha gleich am ersten Spieltag Geschichte: Drei Brüder in einem Profispiel auf dem Platz, dazu der Vater als Trainer - das gab es noch nie! "Das war eine coole Situation. Leider habe ich mich dann sehr früh verletzt. Bence dann auch, aber ich habe ja noch zweieinhalb Jahre Vertrag". Hertha BSC Hertha BSC: Überraschung im Trainingslager! Drei dürfen gehen Beim Offensiv-Juwel Bence sieht das anders aus. Der 17-Jährige wird schon länger mit Borussia Mönchengladbach in Verbindung gebracht, doch sein älterer Bruder leistet schon Überzeugungsarbeit: "Bence hat noch ein halbes Jahr Vertrag, Marton noch eineinhalb. Aktuell läuft ja alles gut hier. Aktuell sollte man hier nicht weggehen."

Palko Dardai will mit Hertha BSC wieder Bundesliga spielen