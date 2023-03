Hertha geht unter und macht Abstiegskampf wieder extrem spannend!

Berlin - So wird das nichts mit dem Klassenerhalt! Von dem Aufwärtstrend war in Leverkusen nichts zu sehen. Hertha BSC ging hochverdient mit 1:4 unter . Ein absoluter Klassenunterschied.

Ratlose Gesichter: Hertha-Kapitän Marvin Plattenhardt (31) und Agustin Rogel (25, r.) kamen in Leverkusen unter die Räder. © Marius Becker/dpa

Mit dem Tempo der Werkself konnten die Berliner nicht mithalten. Zwei Doppelpässe reichten aus, um innerhalb von neuen Minuten schon alles klarzumachen. Erst flitzte Jeremie Frimpong (22) davon, dann war es Moussa Diaby (23), der einfach nicht zu bremsen war.

Zweimal versuchte Marco Richter (25) noch auf der Linie zu retten, hatte aber beide Male kein Glück. Ein gebrauchter Nachmittag für den Schienenspieler und seine Teamkollegen.

Beim Hauptstadtklub stimmte es vorne und hinten nicht. Dodi Lukebakio (25), der wieder in der Startelf stand und Florian Niederlechner (32) hingen völlig in der Luft. Wenn die Berliner mal den Ball erobern konnten, wurde dieser wieder viel zu schnell hergeschenkt.

"Wir haben heute alles vermissen lassen, was wir in den letzten Spielen gezeigt haben", klagte Sandro Schwarz an. Seine Mängelliste zeigt: Es fehlte quasi an allem. "Wir hatten zu wenig Zugriff, zu wenig Intensität, zu wenig Mut, konsequent zu verteidigen. Wir haben Lücken gelassen, hatten große Abstände, einige Stellungsfehler, das Kettenverhalten war nicht kompakt."

Auch sein Kapitän fand deutliche Worte: "Wir haben in der Summe zu wenig Spielanteile kreiert und hatten fast keine Torchance. Das ist zu wenig von der ganzen Mannschaft, da müssen wir uns nächste Woche steigern", so Marvin Plattenhardt. "Heute haben wir deutlich verloren, das war kein gutes Spiel von uns, das muss man deutlich so sagen."