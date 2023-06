Gekommen, um zu gehen: Macht dieser Hertha-Star schon wieder den Abflug?

Berlin - War es nur ein kurzes Comeback? Erst in der Rückrunde zu Hertha BSC zurückgekehrt, könnte Tolga Cigerci (31) offenbar schon wieder den Abflug machen.

Von den drei zentralen Mittelfeldspielern Tolga Cigerci (31, l.), Lucas Tousart (26, 2.v.l.) und Suat Serdar (26, r.) könnte zu Saisonbeginn keiner mehr da sein. © Rolf Vennenbernd/dpa

Laut dem türkischen Sportjournalisten Salim Manav buhlt Ankaragücü um den Mittelfeldspieler und das offenbar erfolgreich. Grundsätzlich soll man sich einig sein.

Es wäre für den 31-Jährigen die doppelte Rückkehr. Erst nach Berlin und jetzt wieder zum Tabellenelften der Süper Lig. Der Sechser schloss sich im Sommer vergangenen Jahres Ankaragücü an, ehe ihn Sportdirektor Benjamin Weber (43) am Deadline Day für 350.000 Euro in die Hauptstadt lockte.

Bei der Alten Dame hatte er zunächst auch stark angefangen, genauso stark aber auch nachgelassen. Beim Schalke-Debakel (2:5) nahm Sandro Schwarz (44) den Mittelfeldorganisator nach einer indiskutablen Leistung schon nach 26 Minuten runter.

Es war Schwarz' letztes Spiel, doch auch unter Ex-Trainer Pal Dardai (47) wurde es nicht besser. Stand er gegen Werder (2:4) noch in der Startelf, reichte es in den letzten vier Spielen nicht mal mehr für die Ersatzbank. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass ihn im Saisonendspurt körperliche Probleme zu schaffen machten.