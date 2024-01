Haris Tabakovic im Interview: "2. Liga war mir eigentlich egal"

TAG24: Die Fans haben dich gleich von Beginn an in ihr Herz geschlossen. Als du nach Berlin gekommen bist, hatte Hertha gerade das Lizenz-Drama hinter sich gelassen, war gerade abgestiegen und dann auch noch das erste Spiel verloren. Wie nimmst du jetzt die Stimmung rund um den Verein wahr?

TAG24: Du bist selber Nichtraucher und Anspielungen auf deinen Nachnamen sind wahrscheinlich eher nicht so dein Ding. Konntest du dich schon an deinen Spitznamen Fluppe gewöhnen?

Haris Tabakovic : An dem Tag habe ich ihn sogar besucht. Ich war mit meiner Verlobten dort, wir haben ein bisschen geredet. Da waren wir noch ganz neu in Berlin , deswegen war es ganz witzig, dass sie uns eingeladen haben, um mal vorbeizuschauen. Es war cool, ich bin jetzt aber nicht der Typ, der das regelmäßig macht. Ich muss auch ehrlich sagen, dass ich seitdem keinen Flohmarkt mehr besucht habe, aber man muss der Stadt gegenüber auch offen für Neues sein. Ich fand es definitiv cool.

Die Fans haben den Stürmer von Beginn an ins Herz geschlossen. © Soeren Stache/dpa

TAG24: Vor deinem Wechsel warst du in Wien. Was ist für dich der größte Unterschied zwischen Wien und Berlin?



Tabakovic: Als ich nach Wien gekommen bin, dachte ich schon: 'Boah, wie groß das hier alles ist.' Aber Berlin ist ja nochmal unglaublich. Man muss im Verkehr definitiv viel Geduld mitbringen. Für fünf Kilometer fahre ich fast eine halbe Stunde. Berlin hat aber alles zu bieten. Man kann die Stadt genießen.

TAG24: Und fußballerisch? Wie ist der Niveauunterschied in der 2. Liga im Vergleich zu Österreich?

Tabakovic: Es ist viel physischer als in Österreich. Hier gibt es in der Verteidigung diese Ochsen. Diese Spieler sind Männer und keine Jugendspieler, sondern meistens schon um die 30. Du hast in Österreich auch Top-Mannschaften wie Salzburg, die in der Champions League spielen. Dort merkt man auch, dass sie auf die Jugend setzen und Spieler auch verkaufen.

TAG24: Zuletzt kam Hertha immer besser in Fahrt. Ihr seid in der Liga nun seit sieben Spielen ungeschlagen. Was macht euch derzeit so stark?

Tabakovic: Wir sind als Team einfach sehr, sehr stark. Natürlich haben wir auch Einzelspieler wie Fabi, der in vielen Spielen den Unterschied macht, aber dennoch hat man gemerkt, dass wir als Team gewachsen sind. Zum Ende hin habe ich nicht mehr getroffen, aber dann ist Flo da, der trifft.

Es ist wie so häufig im Fußball: Wenn du in einen Lauf kommst, dann fallen die Bälle auch vor die Füße. Dann hat man auch dieses Spielglück. Man hat in den letzten Spielen gemerkt, dass es auf unserer Seite war.

Im zweiten Teil des Interviews spricht der Stürmer über die Hinrunde, seinen Hang zum Doppelpack, den Ausfall seines Lieblingsvorlagengebers Fabian Reese und den Pokal-Kracher gegen Kaiserslautern.