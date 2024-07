Hertha BSC hat wieder einen echten Zehner, aber wie lange?

Ibrahim Maza (18) darf in der kommenden Saison bei Hertha BSC mit der Rückennummer Zehn auflaufen. © Soeren Stache/dpa

Wer sich nämlich das gute Stück mit der Nummer seines Lieblingsspielers bedrucken lassen möchte, kann dafür im Onlineshop auf ein Drop-down-Menü mit den aktuellen Hertha-Kickern zurückgreifen.

Selbstverständlich sind hier auch schon die Nummern der Neuzugänge Kevin Sessa (23, #8), Luca Schuler (25, #18) und Michael Cuisance (24, #27) verfügbar.

Eine andere fehlt hingegen in der Liste: Die 17, die in der vergangenen Saison Publikumsliebling Nader Jindaoui (27) trug. Ob das schon ein Anzeichen dafür ist, dass sein Traum vom Profi-Vertrag bei den Blau-Weißen geplatzt ist?

Und noch etwas fällt auf: Der Hauptstadtklub hat endlich wieder einen echten Zehner. Die begehrte Nummer, die in der Regel an Spielmacher vergeben wird, darf in der kommenden Saison Eigengewächs Ibrahim Maza (18) auf dem Rücken tragen.