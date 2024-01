Hertha BSC meldet Vollzug: Verstärkung fürs Mittelfeld kommt aus der Bundesliga!

In diesem Fall würde den Mainzern demnach eine Ablösesumme von bis zu 1,5 Millionen Euro winken.

Nach Informationen von Sky ist im Leih-Vertrag darüber hinaus eine Klausel enthalten, die den Hauptstadtklub zum Kauf verpflichtet, sofern Barkok eine gewisse Anzahl an Spielen für seinen neuen Verein bestreitet.

Auch der 25-Jährige fiebert der neuen Aufgabe entgegen: "Ich bin glücklich, dass ich hier sein darf und freue mich auf einen geilen Klub, der eigentlich in die Bundesliga gehört."

Das gaben die Berliner am Donnerstagabend offiziell bekannt.

Aymen Barkok (25, r.) und Fabian Reese sind im vergangenen November im DFB-Pokal aufeinander getroffen - zukünftig kicken sie gemeinsam für Hertha BSC. © Soeren Stache/dpa

Zudem könnte Barkok auch auf dem Flügel zum Einsatz kommen und den gesundheitlich angeschlagenen Fabian Reese (26) ersetzen. Der Schlüsselspieler der Herthaner kämpft weiterhin mit den Folgen einer Corona-Infektion.

Barkok konnte bei den 05ern nach dem Wechsel aus seiner Heimatstadt Frankfurt bislang nicht überzeugen, stand in der Bundesliga erst viermal in der Startelf. Auch in der laufenden Spielzeit wurde er beinahe ausschließlich für Kurzeinsätze eingewechselt und konnte dabei ein Tor und eine Vorlage verbuchen.

Einen seiner wenigen Startelf-Einsätze absolvierte der Deutsch-Marokkaner in dieser Saison in der 2. Runde des DFB-Pokals gegen seinen neuen Arbeitgeber. Anfang November 2023 unterlag der FSV mit 0:3 im Olympiastadion.

Mit einem Wechsel in die Hauptstadt erhofft sich Aymen Barkok wohl mehr Spielzeit und will sich endlich als Stammspieler etablieren, wenn auch zunächst "nur" in der 2. Bundesliga.

Erstmeldung von 12.15 Uhr, aktualisiert 19.01 Uhr.