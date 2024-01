Hertha BSC: Dudziak kämpft sich zurück und hat "definitiv weiter Bock auf Berlin"

Berlin - Zukunft in Berlin ? Jeremy Dudziak (28) möchte bei Hertha BSC bleiben, auch über die laufende Spielzeit hinaus.

Jeremy Dudziak (28, l.) hat sich nach starkem Saisonauftakt verletzt und arbeitet zurzeit an seinem Comeback für Hertha BSC. © Andreas Gora/dpa

Er war einer der Pechvögel der Hinrunde: Im Sommer wechselte der 28-Jährige an die Spree und war sofort Stammspieler unter Coach Pal Dardai (47).

Bis zu seiner hartnäckigen Fußverletzung Anfang Oktober spielte Dudziak an jedem der ersten acht Spieltage und stand dabei stets in der Startelf der Blau-Weißen.

Jetzt arbeitet er im Trainingslager unter der spanischen Sonne an seinem Comeback, denn für ihn ist klar: Er will weiterhin für die Berliner auflaufen, nach Möglichkeit auch in den kommenden Spielzeiten.

"Ich habe definitiv weiter Bock auf Berlin und Hertha", betonte der vielseitig einsetzbare Mittelfeldmann gegenüber dem Kicker.

Bei einem Aufstieg würde sich Dudziaks Arbeitspapier nach Informationen des Sportmagazins ohnehin automatisch um eine weitere Saison verlängern. In diesem Fall müssten die Spree-Athener noch eine Ablöse an seinen ehemaligen Arbeitgeber Greuther Fürth überweisen.