Hertha BSC: Kinderriegel in der Abwehr, Oldie-Power im Sturm!

Berlin - Zugegeben: Mit Mainz 05 kam ein dankbarer Gegner ins Olympiastadion. Dennoch muss man als Zweitligist den Bundesligisten mit 3:0 erst mal schlagen. Zumal Hertha BSC in der Vergangenheit oft gegen Krisen-Klubs den Aufbaugegner gab.

Wenn Linus Gechter (19, r.) nicht fit genug ist, wird Pascal Klemens (18) in der Verteidigung gebraucht. © Soeren Stache/dpa, Axel Heimken/dpa

Die Alte Dame, allen voran Kapitän Toni Leistner (33) und Marc Oliver Kempf (28), ließ in den 90 Minuten so gut wie nichts zu. Dennoch werden die zwei wichtigen Stützen in Rostock nur zuschauen.

Leistner sah in der Schlussphase gegen Paderborn die Ampelkarte, Kempf sitzt zum letzten Mal seine Notbremse ab. So wird Dardai nicht nur in der Abwehr umbauen müssen.

Klar ist: Als Linksfuß wird Marton Dardai (21), wie auch schon beim 3:2 über Paderborn, Marc Kempf ersetzen. Gesucht wird aber noch ein Nebenmann. Viel Auswahl gibt es allerdings nicht. Die Wahl fällt entweder auf Linus Gechter (19) oder Pascal Klemens (18).

"Ich habe eine Idee, aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit, um eine Entscheidung zu treffen", sagte Pal Dardai (47) auf der Pressekonferenz.

Seine Überlegung: Gechter kehrt nach seiner Verletzungspause in die Startelf zurück - falls er überhaupt fit genug ist. Falls nicht, rutscht Klemens, der gegen Mainz ein starkes Spiel abgeliefert hat, auf seine Stammposition zurück. Eigentlich aber wird er in der Zentrale gebraucht.