Testspiel zwischen Hertha und Dynamo: Fans gehen auf die Barrikaden

Berlin - Eigentlich sollte es ein Berliner Fußballfest in der Sommerpause werden: Hertha BSC und der BFC Dynamo wollen ihre Kräfte in einem Testspiel messen - das sorgt bei den Fans jetzt aber für großen Ärger!

Bei den Fans von Hertha BSC hat sich Unmut über die hohen Ticketpreise für das Freundschaftsspiel gegen den BFC Dynamo breitgemacht. © Harry Langer/dpa

Am 5. Juli soll der Freundschaftskick ab 17 Uhr im Sportforum Hohenschönhausen über die Bühne gehen, informierte die Alte Dame ihre Anhänger am gestrigen Donnerstag bei Instagram.

In der Regionalliga messen sich die Weinrot-Weißen in der Regel mit der U23 der Spree-Athener - diesmal soll es also zur Saisoneröffnung von Dynamo ein Kräftemessen mit den Profis geben.

Der Ticketverkauf sollte ab sofort starten, doch bei den Preisen, die auf der Hertha-Homepage veröffentlicht wurde, machte sich schnell Unmut bei den Fans der Blau-Weißen breit.

20 Euro soll ein Ticket für die Gäste kosten - viel zu viel nach Ansicht des Förderkreises Ostkurve. In einem Statement wird dem BFC vorgeworfen, Ticketpreise aufzurufen, "die für ein Testspiel unverschämt sind".

Außerdem wurde bemängelt, dass nur die Hertha-Fans 20 Euro berappen sollten, wohingegen die Dynamo-Anhänger mit 15 Euro dabei gewesen wären. Dagegen habe die Hertha aber umgehend Einspruch eingelegt.