Hertha meldet sich mit Sieg gegen Tabellenzweiten Elversberg zurück

Spiesen-Elversberg - Hertha BSC hat seine Sieglos-Serie von sechs Ligaspielen beendet und rückt wieder näher an die Aufstiegsplätze in der 2. Fußball-Bundesliga heran.

Herthas Pascal Klemens (20, 2.v.r.) jubelt mit Mannschaftskollegen über das Tor zum 1:0 gegen Elversberg. © Uwe Anspach/dpa

Nach fünf Unentschieden nacheinander kam das Team von Hertha-Trainer Stefan Leitl zu einem 3:0 (1:0)-Erfolg bei der SV Elversberg, die erstmals in dieser Saison vor heimischem Publikum unterlag und auf Rang drei zurückfiel.

Pascal Klemens (42. Minute) brachte die Berliner vor 9291 Zuschauern im Stadion an der Kaiserlinde gegen dominante Elversberger in Führung. Luca Schuler (58.) erhöhte nach der Pause auf 2:0. Das entscheidende 3:0 erzielte Toni Leistner (78.), der den Saarländern im Aufstiegsrennen einen Dämpfer verpasste.

Dabei war Elversberg eine Halbzeit lang die ball- und spielbestimmende Mannschaft – und versuchte immer wieder durch sein schnelles Spiel Chancen zu kreieren. Elversberg wirkte selbstbewusster und abgeklärter.

Bei Standardsituationen wirkten die Gastgeber aber nicht immer souverän - so auch beim Führungstreffer durch Klemens.