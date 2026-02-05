Ex-Hertha-Macher Windhorst in Epstein-Skandal verwickelt?

Ex-Hertha-Investor Lars Windhorst soll Kontakt zu dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein gehabt haben - zumindest taucht sein Name in den Akten auf.

Von Thorben Gotthardt

Berlin - Der Skandal um Jeffrey Epstein (†66) zieht weiter seine Kreise und erreicht jetzt auch Berlin: Ex-Hertha-Investor Lars Windhorst (49) soll Kontakt zu dem verurteilten Sexualstraftäter gehabt haben - zumindest taucht sein Name in den Akten auf.

Der Name des Unternehmers Lars Windhorst (49) ist in den sogenannten Epstein-Akten aufgetaucht. © Daniel Bockwoldt/dpa Windhorst hatte ab 2019 mit einer Investition in Gesamthöhe von 374 Millionen Euro 64,7 Prozent der Anteile an Hertha BSC gekauft und die Ära des "Big City Clubs" bei den Blau-Weißen eingeläutet - bekommt dieses unrühmliche Kapitel jetzt zusätzlich einen faden Beigeschmack? Nach Informationen von "Welt", wird der Investor in dem neuen brisanten Material, dass das US-Justizministerium am vergangenen Freitag veröffentlicht hat, mehr als einmal namentlich erwähnt. Der Kontakt zwischen den beiden Unternehmern wurde einer TAG24-Recherche zufolge durch einen Mittelsmann namens Mark Lloyd hergestellt. Ob es tatsächlich ein persönliches Treffen gab, geht aus den Unterlagen allerdings nicht hervor und natürlich gilt in solchen Fällen die Unschuldsvermutung. Hertha BSC Rogel sagt Hertha adieu: Ex-Stammspieler geht zu seinem Jugendteam Windhorst habe vor der Veröffentlichung des Welt-Artikels nicht auf eine diesbezügliche Anfrage reagiert. Nach einem Bericht des europäischen Wirtschaftsmagazins "Private Equity News", soll der 49-Jährige hingegen jeglichen persönlichen Kontakt zu Epstein dementiert haben.

Hat Lars Windhorst Kontakt zu Jeffrey Epstein gesucht?