Hertha BSC mit Kinderriegel nach Wolfsburg? Diesem Youngster winkt die Startelf

Bei Hertha BSC droht der Ausfall der kompletten Innenverteidigung. Pascal Klemens und Joel Miguel Da Silva Kiala stehen womöglich vor ihrem Bundesligadebüt.

Von Johannes Kohlstedt

Berlin - Vergangene Woche war Pal Dardai (47) noch zuversichtlich, was einem Einsatz von Abwehrboss Marc Oliver Kempf (28) angeht. Am Ende sollte er mit seiner Einschätzung jedoch daneben liegen. Kempf fiel aus und auch hinter einem Einsatz beim Saisonfinale in Wolfsburg steht noch ein Fragezeichen.

Youngster Pascal Klemens (18) stand bereits viermal im Kader der Profis, trainiert auch regelmäßig mit den Hertha-Stars. © IMAGO/Zink Ebenso bei Agustin Rogel (26). Im schlimmsten Fall fallen sogar alle vier Innenverteidiger aus: Für Filip Uremovic (26) ist nach seiner Gehirnerschütterung aus dem Köln-Spiel die Saison gelaufen und auch Marton Dardai (21) muss definitiv passen. Heißt: Hertha BSC setzt bei den Wölfen auf einen Kinderriegel. Sowohl Pascal Klemens (18) als Joel Miguel Da Silva Kiala (19) sollen die Wölfe-Offensive stoppen. Herthas U-19-Kapitän schaffte es immerhin viermal in den Kader. Für einen Einsatz hat es nie gereicht. Jetzt winkt gleich die Startelf - für beide. Obwohl die beiden Youngster zusammen gerade mal die Erfahrung von 29 Spielen für Herthas Reserve in der Regionalliga Nordost aufweisen, hat Dardai aber keine Bauchschmerzen, sie reinzuschmeißen. Hertha BSC Boateng verpasst Abschiedsspiel: Nie wieder Hertha BSC? Bleibt Pekarik doch? "Daran wird es nicht liegen, ob wir gewinnen, verlieren oder unentschieden spielen. Sie sind gut ausgebildet", hat die Hertha-Ikone volles Vertrauen in seine Jungs. "Wir werden gut verteidigen." Sollte es tatsächlich so kommen, ist es in gewisser Hinsicht ein Blick in die Zukunft. Hertha will auch beim angestrebten Wiederaufstieg den "Berliner Weg" weiter einschlagen. Sprich: Vermehrt auf Talente setzen. So könnten Klemens und Da Silva Kiala nicht die einzigen bleiben, die noch einmal Bundesligaluft schnuppern.

