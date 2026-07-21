Hertha besteht Härtest gegen Afrika-Champions-League-Sieger: Remis gegen Sundowns

Mondsee - Zweiter Test in Österreich, erster Mini-Schönheitsfleck. Nach vier Testspielsiegen in Folge trennten sich Hertha BSC und Mamelodi Sundowns FC in Mondsee 1:1 (1:1).

Hertha BSC stattet der Mondseeland Arena einen Besuch ab. © TAG24/Johannes Kohlstedt

Startprobleme hatten zunächst weder die Berliner noch die Südafrikaner, sondern der Gastgeber bzw. die Stadionregie. Erst nach einer kurzen Bitte lief dann auch die Stadionuhr.

Leitl verzichtete auf die ein oder andere Stammkraft. So saßen Paul Seguin, Kevin Sessa und Josip Brekalo zunächst auf der Bank. Dafür mischte Boris Mamuzah Lum erstmals seit seiner U19-EM-Teilnahme wieder mit.

Zusammen mit dem anderen Youngster Selim Telib bildete Lum die Doppelsechs. Davor wirbelte Leon Jensen.

Und die Startaufstellung des Ex-KSC-Stars machte sich prompt bezahlt. In der 39. Minute war Jensen zur Stelle und traf zur Führung.

Lange hielt diese aber nicht. Zwei Minuten später klingelte es auf der anderen Seite. Antonio van Wyk staubte ab (41. Minute). Zuvor rettete Tim Goller noch, war dann aber machtlos.