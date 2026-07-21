Warum Eitschberger doch bei Hertha bleibt: "Es ist mein Verein und meine Stadt"

Kitzbühel - Er wollte eigentlich schon weg, blieb dann doch, galt dann wieder als Abgangskandidat und überraschte vor dem Start des Trainingslagers mit seiner Vertragsverlängerung: Julian Eitschberger (22) bleibt Hertha BSC lange erhalten.

Stefan Leitl (48, r.) freut sich sehr, dass Julian Eitschberger (22) bei Hertha bleibt. © Andreas Gora/dpa

Und das trotz lukrativer Angebote. Er hätte auch eine Liga höher und gar international spielen können, wie sein Trainer Stefan Leitl (48) verriet. Monza galt als heißer Kandidat. Eitschberger aber sieht seine Zukunft in Berlin.

"Er (Leitl, Anm. d. Red.) hat auch die Gerüchte angesprochen und dann haben wir einfach klar und offen darüber kommuniziert, wie es aussieht, was er für eine Vision mit mir hat. Dann war klar für mich, dass ich bleiben möchte", sagte der Rechtsverteidiger in einer Medienrunde am Rande des Trainingslagers.

Ausschlaggebend waren demnach die Gespräche mit dem Coach, aber auch mit Peter Görlich (59) und Sportdirektor Benjamin Weber (46). "Jeder weiß: Es ist mein Verein und meine Stadt, deswegen möchte ich weiter für Hertha Vollgas geben."

Nach zwei Lehrjahren in der 3. Liga sollte der Rechtsverteidiger bei Hertha den nächsten Schritt gehen. Zunächst verlief auch alles nach Plan. Schnell hatte sich Eitschberger festgespielt, fand sich plötzlich aber nur noch auf der Bank wieder.

Er wollte mangels Spielpraxis weg, flog prompt aus dem Kader und blieb am Ende doch, weil Hertha von seiner Ablöseforderung nicht abrückte - zum Glück. Eitschberger bekannte sich zum Verein, bekam unter Leitl wieder seine Minuten und will nun noch mehr Verantwortung übernehmen.

"Es liegt einfach in meinem Ermessen, dass ich da einfach vorangehen möchte. Er hat einfach gesagt, dass ich weiter Vollgas geben kann. Klar gibt es Konkurrenz, aber ich werde da meine Minuten machen", so Eitschberger.