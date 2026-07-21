21.07.2026 20:28 Hertha im Trainingslager: Wie Leitl das Testspiel-Remis einordnet

Wie schon vergangenen Sommer bezieht Hertha BSC erneut sein Quartier in Kitzbühel. Den ersten erfolgreichen Test hat die Alte Dame schon hinter sich.

Von Johannes Kohlstedt

Kitzbühel - Den Feinschliff gibt's in Österreich! Wie schon im vergangenen Sommer bezieht Hertha BSC erneut sein Quartier in Kitzbühel. Neun Tage lang (vom 17. Juli bis 26. Juli) bereitet sich die Alte Dame auf die neue Saison vor - bislang ohne Neuzugang.

Hertha BSC zieht es wieder nach Kitzbühel. © TAG24/Johannes Kohlstedt Als einziger Profiverein in ganz Deutschland hat der Hauptstadtklub noch keinen einzigen Neuen präsentiert. Das könnte sich nach dem Verkauf von Tjark Ernst (23) jedoch schnell ändern. Der erste Test ist bereits geglückt. Gegen die WSG Tirol siegte Hertha mit 3:2. Auch den Härtetest in Mondsee hat die Alte Dame bestanden. Gegen den südafrikanischen Erstligisten Mamelodi Sundowns F.C. erkämpfte sich der Hauptstadtklub ein 1:1 und bleibt in der Vorbereitung weiter ungeschlagen. Hertha BSC Holt Hertha endlich den ersten Neuen? "Bin optimistisch, dass noch der eine oder andere im Trainingslager dazukommt" TAG24 ist live Ort und hält Euch im Trainingslager-Ticker auf dem Laufenden.

21. Juli, 20.28 Uhr: Leitl nach Remis zufrieden

Das Spiel ist durch. Am Ende trennen sich Hertha und Mamelodi Sundowns durch die Tore von Leon Jensen und Antonio Van Wyk 1:1. "Sie haben uns in allen Belangen gefordert. Man hat gesehen, warum sie RB Leipzig geschlagen haben", zeigte sich Stefan Leitl nach dem Spiel zufrieden. "Wir haben es richtig gut gemacht, wir standen hoch, waren intensiv und mutig. Hintenraus haben wir gut verteidigt, wenig zugelassen. Jetzt werden wir ein bisschen Frische reinbekommen. Dazu noch mehr Zutrauen im eigenen Ballbesitz. Dann sind wir auf einem guten Weg."

21. Juli, 17.10 Uhr: Hertha und Sundowns mit Trauerflor

Das Spiel gegen Mamelodi Sundowns läuft. Für Gechter hat es nicht gereicht. Der Abwehrspieler fehlt im Kader, nachdem er das Anschwitzen am Vormittag mit Sehproblemen abgebrochen hat. Vor dem Anpfiff gab es noch eine Schweigeminute. Hintergrund ist der Tod des südafrikanischen WM-Teilnehmers Jayden Adams, der im Alter von 25 tot aufgefunden war. Beide Teams laufen mit Trauerflor auf.

21. Juli, 12 Uhr: Gechter bricht Einheit wegen Seh-Problemen ab

Anschwitzen vor dem zweiten Test. Weil Hertha schon um 17 Uhr in Mondsee den zweiten Test des Trainingslagers bestreitet, stand am Dienstagvormittag nur eine kurze Einheit auf dem Programm. Eine Spaß-Einheit zu Beginn sollte jedoch Folgen haben. Linus Gechter bekam einen Ball an den Kopf bzw. ins Auge und ließ den Rest der Übung aus. Danach versuchte es der Abwehrspieler noch einmal mit der nächsten Übung (Verhalten bei Standards), brach das Training aber ab. Sein Einsatz gegen Mamelodi Sundowns F.C. ist offen. Luca Schuler und Deyovaisio Zeefuik werden derweil nicht zum Einsatz kommen. Das Duo trainierte individuell.

Hertha bereitet sich auf den zweiten Test vor. © TAG24/Johannes Kohlstedt

20. Juli, 16.20 Uhr: Ex-Kapitän Holger Brück im Alter von 78 verstorben

Hertha trauert um eine Vereinslegende. Der ehemalige Kapitän Holger Brück ist am Sonntag nach langer Krankheit im Alter von 78 verstorben, teilt der Hauptstadtklub mit. "Hertha BSC spricht der gesamten Familie in dieser schweren Zeit ein tief empfundenes und aufrichtiges Beileid aus", heißt es. "Wir werden sein Andenken stets bewahren. Holger Brück wird als Spieler und insbesondere als Mensch für immer in unseren Herzen bleiben." Der ehemalige Abwehrspieler wechselte 1972 von Hessen Kassel zu Hertha BSC, blieb neun Jahre bei der Alten Dame und kam auf insgesamt 396 Pflichtspiele für Hertha, bei denen er 39 Tore erzielte. 1981 lief Brück ein letztes Mal für Hertha auf. Anschließend verließ er die Blau-Weißen und wechselte nach Kanada zu den Calgary Boomers. Zu den Höhepunkten in Berlin zählen die Vizemeisterschaft 1974/75, zwei DFB-Pokal-Halbfinals, der Finaleinzug im DFB-Pokal 1976/77 sowie das Erreichen des UEFA-Pokal-Halbfinals 1978/79. Bewegend: Trotz bereits fortgeschrittener Krankheit stattete Brück anlässlich des 50-jährigen Jubiläums der Vizemeisterschaft 1975 dem Klub im Mai 2025 einen Besuch ab.

Der ehemalige Abwehrspieler Holger Brück spielte neun Jahre lang für Hertha. © IMAGO / Alfred Harder

20. Juli, 12 Uhr: Training beendet

Eine gute Stunde und zehn Minuten lang ließ Leitl seine Jungs schwitzen. Die Hertha-Stars mussten zunächst einen kleinen Parcours überwinden, an deren Ende am besten viele Tore fallen sollten. Ein Beispiel: Auf zwei Zuspielen vom neuen Co-Trainer Schumacher, ging es vorbei an den blauen Stangen, ehe der Abschluss gesucht wurde. Anschließend ging es per Sprint zur nächsten Übung. Auffällig: Beim Kopfball schlug Leitl wieder die Flanken selbst. Wie auch Mijatovic auf der anderen Seite. Derweil hat die WM auch bei Hertha Spuren hinterlassen. Als Schuler beim intensiven Trainingsspiel unglücklich aufkam und mit schmerzverzerrtem Gesicht liegenblieb, sodass seine Kollegen das Spiel unterbrachen, gab es prompt eine Ansage vom Coach: "Das gibt's nicht mehr. Wenn wir liegen bleiben, sind wir in Unterzahl." Raus auf den Trainingsplatz geht es heute nicht mehr. Stattdessen steht Regeneration an. Morgen treten die Berliner dann zum zweiten Testspiel in Österreich an. Die Alte Dame trifft in Mondsee (17 Uhr) auf Mamelodi Sundowns F.C.

Der Parcours stellt Deyovaisio Zeefuik (l.) und Co. vor keine Herausforderung. © TAG24/Johannes Kohlstedt

20. Juli, 10.30 Uhr: Heute nur eine Trainingseinheit

Tag drei in Tirol. Stefan Leitl lässt es heute mal ruhiger angehen bzw. bei nur einer Trainingseinheit. Die gute Nachricht: Alle Mann sind erneut an Bord.



Warmmachen vor dem Training. © TAG24/Johannes Kohlstedt

19. Juli, 18 Uhr: Teures Training für Linus Gechter

Tag zwei in Kitzbühel ist geschafft. Für Linus Gechter allerdings wurde es eine teure Angelegenheit. Nach der Nachmittagseinheit, die erneut in Gruppen unterteilt wurde, ging es beim Lattenschießen mit Deyovaisio Zeefuik heiß her - sehr zur Freude von Niklas Kolbe und Marton Dardai. Siegessicher kündigte Zeefuik beim finalen Versuch aus etwa 40 Meter an, dass alle jetzt nach Hause gehen können. Er behielt recht. Der Ball klatschte an die Latte. Die 300 Euro waren ihm sicher. Paul Seguin ließ sich wiederum nicht auf ein Spielchen ein. Vermutlich auch besser so. "Heute bin ich Messi", rief der Fanliebling.

Deyovaisio Zeefuik (2.v.r.) setzte sich beim Lattenschießen durch. © TAG24/Johannes Kohlstedt

19. Juli, 13 Uhr: Entwarnung bei Jelani Ndi

Vom Gewitter blieb Hertha zwar verschont, dennoch wurde es eine Regen-Einheit. Während die mitgereisten Hertha-Fans Zuflucht unter zwei Tribünen fanden, ackerten die Berliner 90 volle Minuten lang - inklusive Sprintübungen zum Schluss mit Henrik Kuchno. Der Fokus lag während des Trainings aber vor allem auf Passübungen. Ganz zufrieden wirkte Stefan Leitl jedoch nicht. "Mehr Ballbesitz, mehr Struktur" forderte der Coach. Die gute Nachricht: Alle konnten mitmachen. Nur Deyovaisio Zeefuik und Luca Schuler trainierten teilweise individuell. Heißt: Auch Jelani Ndi mischte wieder voll mit. Der Flügelflitzer musste am Samstag nach einem Schlag aufs Knie das Training abbrechen. Er scheint alles gut überstanden zu haben.

19. Juli, 11 Uhr: Hertha findet mit Andreas Schumacher neuen Co-Trainer

Das erste Training läuft - mit einem neuen Gesicht. Ein Neuzugang ist zwar immer noch nicht verpflichtet, dafür aber hat Stefan Leitl seinen neuen Co-Trainer. Andreas Schumacher verstärkt das Trainerteam. Zuletzt war der 45-Jährige von 2023 bis 2025 Assistenztrainer bei Magdeburg. Schumacher folgt auf Standard-Trainer Patrick Ebert, der Hertha als Co-Trainer der U17 erhalten bleibt. "Wir sind glücklich darüber, dass uns Andreas Schumacher mit seiner Kompetenz, seiner Expertise und seiner Erfahrung in der 2. Bundesliga unterstützt", sagte Leitl in der Vereinsmitteilung. "Er hat bereits in fast jedem Altersbereich und auf fast jedem Level in unterschiedlichsten Rollen gearbeitet. In ausführlichen Gesprächen haben wir schnell festgestellt, dass sich unsere Vorstellungen von Fußball decken. Deswegen freue ich mich schon sehr auf den tagtäglichen Austausch mit ihm."

Andreas Schumacher ist erstmals auf den Trainingsplatz. © TAG24/Johannes Kohlstedt

Schumacher arbeitete zuletzt mit Markus Fiedler (40, r.) zusammen. © Andreas Gora/dpa

18. Juli, 18 Uhr: Zweite Einheit beendet, Leitl schlägt Flanken selbst

Die zweite Einheit des Tages ist durch und stand ganz im Mittelpunkt von Stefan Leitl. Der Übungsleiter machte das Verhalten beim zweiten Ball nach einem Standard zur Chefsache, schlug die Flanken selbst und mischte später auch als Anläufer mit. Kurios: Weil Hertha nur mit Mini-Kader angereist ist, übernahmen kurzerhand die zwei Teammanager die Rolle der beiden Abwehrspieler. Zuvor wurden die Hertha-Stars in drei Gruppen unterteilt. Die eine übte Kopfbälle, die andere Standards und Kevin Sessa, Boris Lum und Co. bekamen es eben mit Leitl zu tun. Jelani Ndi blieb nach der Schrecksekunde vom Vormittag wenig überraschend im Hotel. Marten Winkler wiederum kehrte auf den Trainingsplatz zurück, trainierte aber nur individuell. Auch Luca Schuler, Deyovaisio Zeefuik und Niklas Hildebrandt konnten noch nicht alle Übungen mitmachen. Leicht frustrierend wurde es nach dem Training dann aber für Keeper Marius Gersbeck. Beim Extra-Torschusstraining haute ihn Kevin Sessa ein Ding nach dem anderen rein. "Vielleicht ist es ein bisschen zu nah für dich", scherzte der Testspiel-Doppelpacker, ging daraufhin ein Stück zurück - und haute die Kugel erneut ins Netz!

Top-Haltung, Top-Flanke. Stefan Leitl übernimmt die Flanken selber. © TAG24/Johannes Kohlstedt

18. Juli, 13 Uhr: Ndi muss Einheit mit bandagiertem Knie abbrechen

Das dann doch eher Spielersatztraining war fast vorbei, dann passierte es: Beim Fünf-gegen-fünf musste Jelani Ndi die Einheit abbrechen. Mit bandagierten Knie verließ der Youngster den Platz. Auch Staff und Mitspieler wollten nach Ende des Trainings wissen, was los ist. Ob und wie lange er ausfällt, ist noch völlig unklar. Ausgerechnet Ndi. Im April vergangenen Jahres riss sich der Flügelflitzer das Kreuzband, fiel daraufhin die komplette vergangene Saison aus. In der Vorbereitung konnte das Top-Talent durchaus auf sich aufmerksam machen. Erst recht beim gestrigen Test, als er das 3:2-Siegtor erzielte. Grund zur Hoffnung: Diesmal erwischte es das andere Knie. Doch es gab auch positive Nachrichten vom Trainingsplatz. Während Kevin Sessa und Co. (die Spieler mit den meisten Minuten in den Knochen) laufen gingen, trainierte Boris Lum nach seiner erfolgreichen U19-EM-Teilnahme wieder mit. Auch die zuletzt verletzten Luca Schuler, Deyovaisio Zeefuik und Niklas Hildebrand standen auf dem Platz, trainierten aber Abseits der Gruppe. Für die Profis gibt es dennoch nur eine kurze Verschnaufpause. Um 16.30 Uhr geht es schon wieder weiter.

Jelani Ndi (r.) verlässt den Platz. © TAG24/Johannes Kohlstedt

18. Juli, 10.30 Uhr: Entwarnung um Gechter, Grothe und Winkler

Lockerer Aufgalopp an Tag eins. Bis auf Marten Winkler, der individuell trainiert, sind alle Mann an Bord. Heißt: Entwarnung für das angeschlagene Trio, um Gechter, Grothe und Winkler. Alle drei mussten beim gestrigen Test gegen die WSG Tirol (3:2) ausgewechselt werden. Großartig aufwärmen brauchten sich die Hertha-Stars nicht. Sie haben schon etwas Cardio-Training in den Knochen, erschienen sie mit Fahrrad beim Training. Angeführt wurde die Fahrradtruppe von Doppelpacker Kevin Sessa.

Die Hertha-Stars haben den 3:2-Sieg gut verkraftet. © TAG24/Johannes Kohlstedt

Mit dem Fahrrad zum Training. © TAG24/Johannes Kohlstedt

17. Juli, 21 Uhr: WSG-Profi mit Kopfverletzung vom Platz

Hertha siegt auch im vierten Test. Gegen die WSG Triol gewannen die Berliner mit 3:2. Überschattet wurde der Test allerdings von einer Kopfverletzung. In der 88. Minute rasselte David Jaunegg Höhe Mittellinie mit Herthas Kian Todorovic zusammen. Die Teamärzte zeigten es sofort an: Er musste raus. Auch Herthas Mannschaftsarzt half bei der Behandlung. Mit einer Halskrause und per Trage wurde er schließlich vom Platz gebracht. Der Schiedsrichter hatte das Spiel da schon beendet und auf eine Nachspielzeit verzichtet. "Das sah tatsächlich dramatisch aus", sagte Stefan Leitl (48) im Anschluss und schickte seine Genesungswünsche: "Ich hoffe, dass da nichts passiert ist."

Mit Halskrause geht es nach längerer Behandlung für David Jaunegg vom Platz. © TAG24/Johannes Kohlstedt

17. Juli, 13.50 Uhr: Hertha BSC gibt Kader bekannt

Alle Mann an Bord: Mit einem übersichtlichen 26-Mann-Kader reist Hertha nach Österreich. Überraschungen bleiben aus. Heißt: Auch der zuletzt angeschlagene Luca Schuler (26), sowie Deyovaisio Zeefuik (27), der sich im Mai am Oberschenkel verletzte, fahren mit. Für den abgewanderten Tjark Ernst kommt Burak Özkanlı (19) mit. Der Nachwuchs-Keeper hatte erst im Mai seinen ersten Profivertrag unterschrieben und wird mit einem Tag Verspätung dazustoßen.

17. Juli, 11.55 Uhr: Eitschberger verlängert langfristig

Der erste Neuzugang lässt weiter auf sich warten und doch gibt es gute Nachrichten: Julian Eitschberger (22) hat seinen Vertrag bis 2029 verlängert. Im Winter wollte der Rechtsverteidiger mangels Spielpraxis noch weg. Auch in dieser Transferperiode galt Eitschberger als möglicher Abgangskandidat. Jetzt ist aber klar: Das Eigengewächs bleibt! "Eitschi hat sich in den vergangenen Jahren durch seinen Ehrgeiz, Einsatzwillen und seine Bereitschaft kontinuierlich weiterentwickelt und gezeigt, dass er großes Potential besitzt. Wir freuen uns, dass er sich mit seiner Verlängerung klar zu uns bekennt und wir unsere gemeinsame Reise fortsetzen werden", so Sportdirektor Benjamin Weber (46). Vergangene Saison kam der 22-Jährige nach zuvor zwei Leihen auf insgesamt 28 Spiele. Nun winkt durch den XXL-Umbruch noch mehr Spielzeit. "Den Traum, bei Hertha zum Profi zu werden, konnte ich mir bereits erfüllen. Jetzt möchte ich meinen Weg in diesem Trikot weitergehen und meine Entwicklung fortführen: Ich möchte mich einbringen und Verantwortung übernehmen. Auf all das freue ich mich und werde weiter Vollgas geben", sagte Eitschberger in einer Vereinsmitteilung.

Julian Eitschberger (22) bleibt bei Hertha BSC. © Hertha BSC / City-Press

17. Juli, 10 Uhr: Hertha startet Trainingslager mit Testspiel