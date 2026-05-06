Demme weg: Herthas Prunkstück wird zur Problemzone

Berlin - Der erste Abgang steht fest. "Bei Hertha ist Ende", verkündete Diego Demme (34) nach dem enttäuschenden 0:1 in Magdeburg.

Diego Demme (34) verlässt Hertha BSC nach zwei Jahren. © Andreas Gora/dpa

Überraschend kommt das nicht. Die Liebesbeziehung wurde nie ein Match. Hertha BSC - wollte Demme schon nach dem Abstieg verpflichten - wartete gar ein ganzes Jahr lang auf seinen Wunschspieler.

Doch seine Qualitäten konnte der Sechser nur zu selten einbringen. Die Folgen einer Kopfverletzung bremsten den Deutsch-Italiener immer wieder aus.

So kommt Demme in zwei Jahren Berlin nur auf 33 Ligaspiele und bleibt, wie so häufig bei der Alten Dame, ein ungelöstes Versprechen.

Dabei galt vor allem das Mittelfeld als das Prunkstück: Paul Seguin (31), Wunderkind Kennet Eichhorn (16), Kevin Sessa (25), Leon Jensen (28), Michael Cuisance (26), Jeremy Dudziak (30) und Demme - alles Spieler, um die die halbe Liga Hertha beneidet. Jetzt aber droht genau das Prunkstück zur Problemzone zu werden.

Eichhorn ist allein wegen des Verkaufszwangs so gut wie weg. Das Top-Talent bringt die meiste Ablöse ein, hinterlässt aber sportlich eine große Lücke. In seinem ersten Profijahr hat er sich nicht nur einen Stammplatz erkämpft, sondern bestimmt bereits das Hertha-Spiel. In der neuen Saison aber benötigt Seguin einen neuen Nebenmann.