Demme weg: Herthas Prunkstück wird zur Problemzone
Berlin - Der erste Abgang steht fest. "Bei Hertha ist Ende", verkündete Diego Demme (34) nach dem enttäuschenden 0:1 in Magdeburg.
Überraschend kommt das nicht. Die Liebesbeziehung wurde nie ein Match. Hertha BSC - wollte Demme schon nach dem Abstieg verpflichten - wartete gar ein ganzes Jahr lang auf seinen Wunschspieler.
Doch seine Qualitäten konnte der Sechser nur zu selten einbringen. Die Folgen einer Kopfverletzung bremsten den Deutsch-Italiener immer wieder aus.
So kommt Demme in zwei Jahren Berlin nur auf 33 Ligaspiele und bleibt, wie so häufig bei der Alten Dame, ein ungelöstes Versprechen.
Dabei galt vor allem das Mittelfeld als das Prunkstück: Paul Seguin (31), Wunderkind Kennet Eichhorn (16), Kevin Sessa (25), Leon Jensen (28), Michael Cuisance (26), Jeremy Dudziak (30) und Demme - alles Spieler, um die die halbe Liga Hertha beneidet. Jetzt aber droht genau das Prunkstück zur Problemzone zu werden.
Eichhorn ist allein wegen des Verkaufszwangs so gut wie weg. Das Top-Talent bringt die meiste Ablöse ein, hinterlässt aber sportlich eine große Lücke. In seinem ersten Profijahr hat er sich nicht nur einen Stammplatz erkämpft, sondern bestimmt bereits das Hertha-Spiel. In der neuen Saison aber benötigt Seguin einen neuen Nebenmann.
Jensen wieder nicht im Kader
Nach Eichhorns Sprunggelenksverletzung und zweimonatiger Zwangspause zeigte Sessa zwar ansprechende Leistung, doch auch der Ex-Heidenheimer wartet nach zwei Jahren Berlin noch auf den Durchbruch. Das Gleiche gilt für Jensen. Seine Rückkehr zu seinem Herzensverein hatte er sich anders vorgestellt.
In dieser Saison kommt der Ex-KSC-Star nur auf sieben Einsätze. Mehr werden nach der komplizierten Muskelverletzung kaum hinzukommen. Trotz Mittelfeldengpass schaffte es Jensen auch in Magdeburg nicht einmal in den Kader. Auch Pascal Klemens (21) darf nach seiner Vertragsverlängerung nur zugucken.
In Magdeburg musste Cuisance wieder eine Position weiter nach hinten rutschen, ist aber auf der Zehn besser aufgehoben, auch wenn sich der Franzose mehr erhofft hatte. Die Torgefahr (erst zwei Saisontore) ist diese Saison irgendwie verloren gegangen.
Mit Boris Mamuzah Lum (18) hat Hertha zumindest noch ein weiteres vielversprechendes Talent in den eigenen Reihen. Doch kaum öffnete sich aufgrund der Gelbsperre endlich die Tür für die Startelf, schlug das Verletzungspech zu. Der 18-Jährige fällt mit einer Knieverletzung die nächsten Wochen aus.
Titelfoto: Andreas Gora/dpa