Die Luft ist raus: Hertha BSC schenkt Saison ab, hat aber noch Schlüsselrolle

Berlin - Für Hertha BSC ist die Saison gelaufen, dementsprechend groß ist der Frust - darüber hinaus sollte die Alte Dame aber nicht die sportliche Fairness vergessen.

Enttäuschter Abgang nach einer enttäuschenden Leistung für Fabian Reese (28, M.) und Co. in Magdeburg. © Julius Frick/dpa

Allerspätestens nach dem 0:1 gegen den 1. FC Kaiserslautern war klar, dass die Blau-Weißen den Aufstieg endgültig abhaken müssen. Die bittere Heimpleite brachte ein Zwischenhoch mit 13 Punkten aus fünf Partien jäh zum Ende.

Seitdem herrscht Tristesse bei der Truppe von Stefan Leitl (48), die nach oben maximal noch einen Platz in der Tabelle gut machen könnte. In den folgenden drei Begegnungen holte der Hauptstadtklub nur noch einen Punkt und schoss ein mickriges Tor.

Und auch wenn Leitl bereits eine Jobgarantie für die kommende Spielzeit ausgesprochen bekommen hat, wütete der Hertha-Coach nach der blutleeren Vorstellung beim 0:1 in Magdeburg. Er sei "richtig angefressen" und müsse aufpassen, was er sage.

Zu Recht, denn auch wenn es für die Berliner quasi nur noch um die goldene Ananas und einen etwas höheren Platz im Ranking für die TV-Gelder geht, so könnten sie sehr wohl noch im Abstiegskampf das Zünglein an der Waage spielen, beziehungsweise haben damit längst begonnen.