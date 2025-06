Hertha BSC: "Skandalspiel" bei den Alten Herren erhitzt Gemüter bei Union Berlin

Berlin - In Berlin hat ein Fußballspiel im Saisonfinale die Gemüter erhitzt: Hat ausgerechnet Hertha BSC dafür gesorgt, dass Union Berlin absteigt?

Alles in Kürze

Nachdem die Köpenicker ihre Hausarbeiten erledigt und am vergangenen Freitag bei Berolina Mitte mit 1:4 gewonnen hatten, mussten sie auf Schützenhilfe der Herthaner hoffen.

Die Ausgangslage in der Verbandsliga der über 50-Jährigen bei den Herren war klar: Um nicht abzusteigen, mussten die Eisernen ihr Spiel gewinnen und der direkte Konkurrent Croatia Berlin durfte am Ende bei eigenem Sieg kein besseres Torverhältnis haben.

Immer wieder wird im Stadtgebiet die Rivalität zwischen Union Berlin und Hertha BSC sichtbar. © Jordan Raza/dpa

Zunächst lief auch alles nach Plan: Die Spree-Athener lagen nach 37 Minuten mit 6:4 in Führung, doch in der Schlussphase brachen die Blau-Weißen regelrecht ein und unterlagen am Ende mit 12:6!

Damit rettete sich Croatia auf den letzten Drücker und sorgte mit dem Kantersieg für den Abstieg der Unioner. Die haben nach Informationen von Welt inzwischen Einspruch erhoben wegen des Verdachts der Spielmanipulation.

Der Trainer der Hertha-Ü50 verneinte in der Zwischenzeit vehement eine mögliche Wettbewerbsverzerrung. "Natürlich klingt das Resultat kurios. Aber natürlich war das keine Absicht!", zitiert Bild Coach Jürgen Marquardt, der sich für die Niederlage beim Lokalrivalen entschuldigte.

Zudem betonte er, dass sogar extra ein Beobachter vom Verband für das Spiel abgestellt worden sei, "damit gar kein Schummelei-Verdacht aufkommen kann".

Ein fader Beigeschmack bleibt natürlich trotzdem: "Den Hohn und Spott der anderen werden wir uns sicher noch einige Zeit anhören müssen", war sich Marquardt sicher.