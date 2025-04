Hertha BSC stellt Magdeburg ein Bein: "Vom Gefühl her 1:1 verloren"

Berlin - Obwohl das Duell zwischen Hertha BSC und dem 1. FC Magdeburg am Ende unentschieden ausgegangen ist , hat sich eine Mannschaft am Freitagabend trotzdem als Verlierer gefühlt.

FCM-Coach Christian Titz (54) hat nach dem Schlusspfiff mit dem Unentschieden gehadert. © Soeren Stache/dpa

"Vom Gefühl her 1:1 verloren", fasste FCM-Coach Christian Titz (54) die Partie nach Schlusspfiff am Sky-Mikrofon kurz und knapp zusammen.

Damit spielte der Trainer natürlich auf die Überlegenheit seiner Mannschaft an. "Bis zur 60. Minute müssen wir das Spiel für uns entscheiden", analysierte er das Geschehen.

Allerdings hätte die Alte Dame bereits nach wenigen Sekunden die Weichen auf Heimsieg stellen können, hätte Fabian Reese (27) die Kugel im Strafraum auf den völlig frei stehenden Derry Scherhant (22) quergelegt.

"Ich sehe ihn gar nicht, sonst muss ich ihn natürlich rüberspielen", ärgerte sich der Flügelflitzer, dem sich kurz darauf eine weitere Einschussmöglichkeit bot.

"Wir kommen super in das Spiel, wir hatten in den ersten zweieinhalb Minuten zwei Riesenbretter", stellte auch Hertha-Coach Stefan Leitl (47) in der anschließenden Pressekonferenz fest.