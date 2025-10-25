Hertha BSC trifft in Duell der Enttäuschten auf Düsseldorf: Wer darf neben Eichhorn ran?

Berlin - Im Duell der strauchelnden Aufstiegsanwärter will Hertha BSC gegen Fortuna Düsseldorf den Anschluss an die oberen Tabellenregionen halten.

Hertha-Coach Stefan Leitl (48) will mit seiner Mannschaft den zweiten Heimsieg einfahren. © Ulrich Hufnagel/dpa

Die Berliner empfangen die Rheinländer am Samstagabend (20.30 Uhr/RTL und Sky) im Olympiastadion.

Vor dem zehnten Spieltag der 2. Bundesliga trennt beide Teams nur ein Zähler. Beide Klubs waren mit großen Ambitionen gestartet und dümpeln nun im Mittelfeld herum. Für die Fortuna ist es das zweite Spiel unter dem neuen Trainer Markus Anfang (51).

Bei Hertha ist die Verletztenliste etwas kürzer als noch vor einigen Wochen. Besonders im zentralen Mittelfeld hat Trainer Stefan Leitl (48) die Qual der Wahl, wer neben dem 16 Jahre alten Kennet Eichhorn aufläuft.

Paul Seguin (30), Diego Demme (33) oder Michael Cuisance (26) sind die Optionen. Der Hauptstadtklub hat zu Hause erst ein Spiel gewonnen, Düsseldorf alle seine drei Siege auf fremdem Platz geholt.