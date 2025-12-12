Erst Sky-, dann Spiel-Frust: Hertha mit nächstem Rückschlag in verrücktem Duell

Fürth - Der nächste Aufstiegsdämpfer! Hertha BSC und Greuther Fürth trennen sich in einem verrückten Fußballspiel mit 3:3 (2:1). Die Berliner haben zweimal geführt und müssen sich dennoch die Punkte teilen. Eine frustrierende Auswärtsfahrt, auch für die Anhänger in Berlin .

Da fällt eine Last ab: Fabian Reese jubelt über sein erstes Tor aus dem Spiel heraus. © Daniel Karmann/dpa

Viel zu sehen bekamen die Fußballfans zunächst nicht. Zumindest diejenigen, die es nicht ins Stadion schafften. Immer wieder hakte der Stream. Die Folge: Frust vor den Endgeräten.

Ein TV-Spielfluss kam so nicht zustande, was nicht an den beiden Mannschaften auf dem Rasen lag. Hertha machte gleich zu Beginn Alarm. Michael Cuisance traf erst die Kugel nicht richtig, dann konnte Dietz gerade so noch seinen Lupfer auf der Linie klären.

Erst nach 13 Minuten waren die Übertragungsprobleme endlich behoben. Die Zuschauer sahen, wie Hertha weiter das Spiel machte - und sich dann auch belohnte. Ein langer Ball reichte, um Fabian Reese in Szene zu setzen. Er legte sich das Spielgerät zurecht und haute den Ball mit rechts ins Netz.

Da war endlich sein erstes Tor aus dem Spiel heraus, doch der VAR legte die Lupe an und sah, dass Reese nach der Kopfballverlängerung im Abseits stand. Der Treffer zählte nicht.

Dann eben im zweiten Anlauf. Von Cuisance bedient, ließ sich Reese aus ähnlicher Position die Chance mit links nicht nehmen. Diesmal hatte auch der VAR nichts einzuwenden.