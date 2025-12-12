Hertha BSC: Zurück in die Erfolgsspur oder nächster Aufstiegsdämpfer

Berlin - Nur ein Dämpfer? Hertha BSC will zurück in die Erfolgsspur finden. Nach sieben Siegen in Serie folgte gegen Magdeburg die erste Pleite seit Wochen . Es soll eine Ausnahme bleiben. Jetzt soll wieder ein Dreier her!

Stefan Leitl (48) will mit Hertha BSC nach dem Rückschlag gegen Magdeburg wieder drei Punkte einfahren. © Andreas Gora/dpa

Nach Hannover 96 will Stefan Leitl (48) nun einen weiteren Ex-Klub die Punkte wegnehmen. In Hannover hat das gut geklappt. Hertha feierte mit einem eindrucksvollen 3:0 den ersten Saisonsieg. Jetzt soll bei Greuther Fürth (18.30 Uhr/Sky) der Jahresendspurt eingeleitet werden.

"Fürth ist immer etwas Besonderes", freut sich Leitl auf das Wiedersehen, der die Kleeblätter einst die Bundesliga geführt hatte. "Ich bin dem Verein sehr dankbar, ebenso den Mitarbeitern. Durch das, was wir dort erreicht haben, darf ich hier heute Hertha-Trainer sein."

Während sich die Berliner nach Katastrophen-Start wieder an die Aufstiegsplätze herangepirscht haben, steckt Fürth als Sechzehnter mitten im Abstiegskampf. "Die Marschroute ist klar: Sie brauchen Punkte. Dementsprechend werden sie auftreten", so der Cheftrainer.

Nur eine Woche zuvor fand der 48-Jährige ähnliche Worte. Er mahnte vor Magdeburg - und doch musste sich Hertha verdient geschlagen gegeben. Von der Alten Dame, die von Erfolg zu Erfolg eilte, war nichts zu sehen. Das darf sich jetzt nicht wiederholen. Der Hauptstadtklub kann nun zeigen, dass sie die richtigen Schlüsse gezogen haben.