24.08.2023 20:31 Hertha BSC vergoldet Tafelsilber: Dodi Lukebakio geht nach Sevilla

Dodi Lukebakio verlässt Hertha BSC mit sofortiger Wirkung und heuert in La Liga beim FC Sevilla an. Damit kickt der Belgier demnächst in der Champions League.

Von Thorsten Meiritz

Berlin - Champions League statt Tristesse in der 2. Bundesliga: Dodi Lukebakio (25) verlässt Hertha BSC und heuert in La Liga beim FC Sevilla an. Dodi Lukebakio (25) verlässt Hertha BSC mit sofortiger Wirkung und wechselt zum FC Sevilla. © City-Press / Hertha BSC Für den Belgier kassiert die Alte Dame dem vernehmen nach eine Sockelablöse von rund zehn Millionen Euro, die sich durch weitere Boni noch erhöhen könnte. Herthas Top-Scorer der vergangenen Saison war von Anfang an als Verkaufskandidat eingeplant, um mit seinem Transfererlös wichtigen Spielraum für Neuverpflichtungen zu schaffen. Die fußballerischen Qualitäten des Stürmers seien laut Sportdirektor Benjamin Weber (43) natürlich unbestritten. Hertha BSC Hertha-Keeper Gersbeck droht Anklage wegen schwerer Körperverletzung "Zur Wahrheit gehört aber auch, dass sich alle Beteiligten seit Beginn der Saison im Klaren waren, dass unser gemeinsamer Weg enden wird", kommentierte der 43-Jährige den Abgang des Flügelflitzers am Donnerstag. Er wünschte ihm im Namen des Vereins "den größtmöglichen sportlichen Erfolg" in Sevilla und bedankte sich für seinen Einsatz im Dienste der Blau-Weißen. "Hertha ist der Verein, für den ich mit Abstand am meisten Pflichtspiele absolviert habe. Deswegen wird da immer eine Verbindung bleiben", stellte Lukebakio fest. Er dankte allen, die ihn unterstützt haben und wünsche dem Verein alles Gute.

Titelfoto: City-Press / Hertha BSC