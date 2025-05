Hertha verliert Stammspieler: Scherhant wechselt nach Freiburg

Derry Scherhant (22) schließt sich dem SC Freiburg an. © Swen Pförtner/dpa

Vollkommen unerwartet trifft der Abgang die Berliner allerdings nicht. Sein Wechsel deutete sich schon vor Wochen an. Das Ziel: Bundesliga. Er geht in der kommenden Saison für Freiburg auf Torejagd

"Wir hätten Derry sehr gerne weiter in unserem Trikot in Berlin gesehen, aber für ihn hat sich nach einer starken Saison die Möglichkeit ergeben, den Schritt Richtung Bundesliga zu gehen. Er wollte diese Chance ergreifen, und das müssen wir akzeptieren", so Sportdirektor Benjamin Weber (45).

Und weiter: "Wir bedanken uns bei Derry für seinen Einsatz und seine Leistungen für Hertha BSC in den vergangenen Jahren und wünschen ihm alles Gute beim SC Freiburg."

Erst vor etwa drei Jahren feierte Scherhant sein Profidebüt - unter Sandro Schwarz (46). Es folgten noch insgesamt 77 weitere Pflichtspiele mit der Fahne auf der Brust. Doch vor allem in dieser Saison entwickelte sich der trickreiche Offensivakteur prächtig, erzielte sieben Tore und bereitete sechs vor.