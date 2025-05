XXL-Umbruch nimmt Form an: Nächster Hertha-Star will weg

Berlin - Herthas Serie ist nach einer schwachen Leistung gerissen. Sieben Spiele lang waren die Berliner ungeschlagen, bei Abstiegskandidat Preußen Münster aber wollte nichts gelingen . Die geforderten drei Siege in Serie kann die Alte Dame nicht mehr erreichen. Hertha BSC kann die Saison maximal mit 46 Punkten - zwei weniger als letzte Spielzeit - und höchstens auf Platz zehn beenden.

Den 22-Jährigen zieht es wohl in die Bundesliga . Gladbach, Bremen und Freiburg sollen demnach Interesse haben.

Es dürften nicht die einzigen Abgänge bleiben: Wie der Kicker berichtet, will und wird Derry Scherhant (22) den Klub verlassen - dank einer Ausstiegsklausel.

Michaël Cuisance (25) bleibt bei Hertha BSC. © Soeren Stache/dpa

Klarheit herrscht auch bei Leihgabe Gustav Christensen (20). Der Flügelflitzer wird auch nächste Saison in Ingolstadt bleiben. Die Leihe wird verlängert.

"Wir sind froh, dass Gustav in Ingolstadt zuletzt regelmäßig Einsatzzeit bekommen hat und seine Entwicklung dort nun auch in der kommenden Saison fortsetzen kann", so Benjamin Weber (45).

Herthas Sportdirektor ist jetzt besonders gefragt, hat aber seine Hausaufgaben erledigt. Mit der Verlängerung von Michaël Cuisance (25) ist ihm ein starkes Signal an die Mannschaft gelungen. Auch Super-Star Fabian Reese (27) soll gehalten werden.

Er könnte in Zukunft den neuen Stürmer Sebastian Grönning (28) mit Flanken füttern. Weitere Neuzugänge werden folgen. Mit den ablösefreien Niklas Kolbe (28) von Ulm sowie Leon Jensen (27) vom KSC sind sich die Berliner schon seit Monaten über einen Wechsel einig. Nur der Vollzug lässt noch auf sich warten.