Hertha BSC: Wende oder Ende? Letzte Chance für Cristian Fiél

Fabian Reese (27) ist bei der bitteren Heimpleite gegen den FCK zum ersten Mal seit langer Zeit wieder über die volle Distanz gegangen.

Solche defensiven Aussetzer sind in dieser Saison keine Seltenheit. "Zweite Halbzeit bekommst Du ein Tor - ach, da haben wir auch schon tausendmal drüber gesprochen, was Du so in der Art und Weise nicht bekommen darfst", monierte Fiél folgerichtig auf der Pressekonferenz nach dem Spiel.

Da stellt sich dann die Frage, ob der Trainer die Mannschaft überhaupt noch erreicht, wenn er es ihr schon so oft eingebläut hat und trotzdem immer wieder dieselben Fehler begangen werden?

Sollte der Hauptstadtklub am Samstag (20.30 Uhr/Sky) bei der Fortuna die vierte Schlappe in Folge kassieren, dann ist "Fiélo" wohl nicht mehr tragbar, zumal dann auch eine Abwärtsspirale droht, die sogar noch im Abstiegskampf enden könnte.

Eine gute Nachricht gibt es aber immerhin zu vermelden: Fabian Reese (27) stand gegen den FCK zum ersten Mal in dieser Saison in der Startelf und konnte über die volle Distanz gehen, sodass Cristian Fiél auch am Samstag (20.30 Uhr/Sky) in Düsseldorf auf seinen Unterschiedspieler setzen kann.