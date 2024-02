11.02.2024 07:35 Hertha BSC will Abwärtstrend in Fürth stoppen: Er soll die Wende bringen

Hertha BSC will am Sonntag gegen Greuther Fürth in die Spur zurückfinden und kann dabei wohl wieder auf Unterschiedspieler Fabian Reese in der Startelf bauen.

Von Thorsten Meiritz

Berlin - Hertha BSC will am Sonntag gegen Greuther Fürth endlich in die Spur zurückfinden und kann dabei wohl endlich wieder auf Unterschiedspieler Fabian Reese (26) in der Startelf bauen. Fabian Reese (26) ist bei Hertha BSC Leistungs- und Hoffnungsträger zugleich. © Soeren Stache/dpa Der 26-Jährige könnte am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) im Sportpark Ronhof erstmals seit seiner langwierigen Corona-Infektion von Beginn an auflaufen. "Wenn er es schafft, wird er von Anfang spielen und dann schauen wir, wie lange er kann", kündigte Hertha-Coach Pal Dardai (47) im Vorfeld der Begegnung an. Ohne ihren ausgemachten Star-Spieler konnten die Berliner zuletzt drei Spiele nicht mehr gewinnen und auch nach seiner Einwechslung gegen den HSV konnte der Flügelflitzer die 1:2-Heim-Pleite am vergangenen Samstag nicht mehr verhindern. Die Alte Dame wartet seit nunmehr vier Zweitliga-Partien auf einen Sieg - es wäre der erste Dreier im neuen Jahr. Die Trendwende soll nun ausgerechnet bei den formstarken Fürthern eingeleitet werden: Das Kleeblatt könnte mit einem Sieg auf einen Aufstiegsplatz springen. Hertha BSC muss in richtungsweisendem Spiel auf Kapitän Toni Leistner verzichten Hertha-Kapitän Toni Leistner (33) fehlt am Sonntag in Fürth mit einer Gelbsperre. © Soeren Stache/dpa Eine 5:0-Demontage, wie beim bislang höchsten Saisonsieg im Hinspiel, darf man von den Spree-Athenern freilich nicht erneut erwarten. Allerdings wäre es aus Sicht des ungarischen Chef-Trainers wünschenswert, wenn seine Kicker "genauso auftreten, wie im Hinspiel". Dabei muss er allerdings auf den gelb-gesperrten Toni Leistner (33) verzichten. Der Hertha-Kapitän soll in der Innenverteidigung von Youngster Linus Gechter (19) ersetzt werden. "Bei mir hat Linus immer funktioniert. Wenn er dieses Jahr gespielt hat, hat er überragende Leistungen gezeigt", erklärte Dardai und hoffte, dass der 19-Jährige nach seiner Erkrankung schon wieder die Kraft für neunzig Minuten hat. Mit einem Sieg könnten sich die Herthaner auf Rang acht katapultieren und auf einen Schlag fünf Plätze gut machen. Damit würde sich die Dardai-Truppe vorerst aller Abstiegssorgen entledigen. Bei einer weiteren Niederlage drohen die Hauptstädter allerdings erneut in den Tabellenkeller abzurutschen. Tabelle 2. Bundesliga POS VEREIN Sp. +/- Pkt. 1 FC St. Pauli 1910 21 38:19 42 2 Hamburger SV 21 43:31 37 3 Holstein Kiel 20 36:28 36 4 SpVgg Greuther Fürth 1903 20 32:24 35 5 Hannover 96 21 41:29 34 6 SC Paderborn 07 21 34:33 34 7 TSV Fortuna 95 Düsseldorf 21 44:30 32 8 SV 07 Elversberg 21 32:35 29 9 1. FC Nürnberg 21 30:39 29 10 Karlsruher SC 21 38:38 28 11 1. FC Magdeburg 21 33:30 27 12 SV Wehen Wiesbaden 21 25:27 27 13 Hertha BSC 20 37:33 26 14 FC Schalke 04 20 33:41 23 15 Eintracht Braunschweig 21 21:33 23 16 1. FC Kaiserslautern 21 34:43 21 17 FC Hansa Rostock 20 20:34 20 18 VfL Osnabrück 20 18:42 11 Die Tabelle der 2. Bundesliga hat folgende Bedeutung: Wer am Ende der Saison auf Platz 1 steht, ist Zweitliga-Meister und steigt in die 1. Bundesliga auf. Letzteres gilt auch für Rang 2. Platz 3 spielt mit dem drittletzten Rang der Bundesliga um Aufstieg oder Verbleib in Deutschlands höchster Fußball-Spielklasse.

Titelfoto: Soeren Stache/dpa