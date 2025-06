Hertha BSC wird Transfer-Flop los: Keine Erfolgs-Story wie beim BVB

Den größten Erfolg hat in diesem Zusammenhang zweifelsohne bislang der BVB gefeiert. 2017 wechselte Sancho im Alter von 17 Jahren aus der Jugend von Manchester City zu den Schwarz-Gelben und konnte vier Jahre später für stolze 85 Millionen Euro an Manchester United verkauft werden.

"Bradley hat in England zuletzt gute Leistungen gezeigt und viel Spielzeit gesammelt. Auch deswegen ergab sich nun der Wunsch und die Möglichkeit, dauerhaft in seine Heimat zurückzukehren", begründete Sportdirektor Benjamin Weber (45) den Transfer und wünschte dem 20-Jährigen im Namen des Vereins alles Gute für seine sportliche Zukunft.

Der Engländer kehrt in seine Heimat zurück und hat einen Vierjahresvertrag beim Drittligisten Plymouth Argyle unterzeichnet - der Südküstenklub ist in der zurückliegenden Saison aus der Championship abgestiegen. Über die Ablösemodalitäten bewahrten beide Klubs Stillschweigen.

Auch Jude Bellingham (21) ist beim BVB ganz groß herausgekommen. © Alexandre Simoes/BVB/Borussia Dortmund/dpa

Noch krasser war die Erfolgsgeschichte rund um Bellingham. Den holten die Verantwortlichen im Sommer 2020 von Birmingham City nach Dortmund und gaben ihn drei Jahre später für mehr als 100 Millionen Euro an Real Madrid ab.

Mit Jamie Gittens (20) verfolgt Dortmund aktuell das gleiche Geschäftsmodell. Der Flügelstürmer kam 2020 ebenfalls als der City-Jugend - sogar ablösefrei - und hat mittlerweile einen Marktwert von rund 50 Millionen Euro. Und Jobe (19), will jetzt bei der Borussia in die Fußstapfen seines älteren Bruders Jude treten.

Ein ähnlicher Erfolgsweg war für Ibrahim allerdings nicht bestimmt. Der 20-Jährige hatte in der Hauptstadt mit großen Anpassungsschwierigkeiten zu kämpfen und konnte sich bei der Alten Dame nie richtig durchsetzen.

Für die Profis stand Bradley nur ein einziges Mal in der Saison 2023/24 im Kader - ohne Einsatz - und fristete sein Dasein ansonsten in der zweiten Mannschaft der Blau-Weißen. In der vergangenen Spielzeit fasste er dann wieder Fuß bei seiner Leihe in die League One und etablierte sich zum Stammspieler bei Crawley Town.

Mit seinem Wechsel nach Plymouth kehrt er jetzt also in die dritte englische Liga zurück und versucht seine Karriere in seiner Heimat noch einmal neu zu starten.

Erstmeldung von 13.42 Uhr, aktualisiert um 14.47 Uhr.