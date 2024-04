Todestag wie "im Film": Bernstein-Witwe gewährt Einblicke in schwere Zeit!

Berlin - Worte, die unter die Haut gehen! Am 16. Januar starb Hertha-Präsident Kay Bernstein plötzlich im Alter von nur 43 Jahren. Jetzt hat seine Witwe Eileen Bernstein-Rose in der neuen Doku-Reihe des Klubs erstmals öffentlich über den unglaublich harten Schicksalsschlag gesprochen.

Kay Bernstein (†43, M.) und Eileen Bernstein-Rose (r.) im April 2023 beim U19-Spiel zwischen Hertha BSC und dem BVB. © IMAGO / Matthias Koch

"Danke Fans von Hertha BSC für Eure Anteilnahme in der für mich sehr, sehr schwierigen Zeit", sagt die hinterbliebene Gattin zu Beginn der siebten Folge mit dem Titel "Kay" der vereinseigenen Serie.

Die Aktionen der Anhänger hätten der Eventmanagerin und Prokuristin viel Kraft gegeben, doch die immens traurige Hiobsbotschaft begleite sie natürlich auf Schritt und Tritt.

"Man kann es nicht begreifen. Man kann es nicht in Worte fassen. In dem Moment denkt man, man ist im Film oder träumt schlecht. Und dann sitzt man einfach nur da und kann es nicht realisieren", gewährte Eileen Einblicke in ihre damalige Gefühlswelt.

Und sie fügte an: "Das kann ich bis heute nicht und das werde ich in Monaten und Jahren wahrscheinlich auch nicht können. Für mich ist das immer noch sehr irreal."

"Es war dann klar, ich muss die Nachricht zumindest an die engsten Personen, also den Familienkreis, überbringen, damit die das nicht irgendwie aus den Medien erfahren. Das Feuer wurde dann leider ja auch relativ schnell entzündet", so die Witwe weiter.