Hertha-Präsident Bernstein tot: Er ging abends schlafen und wachte nicht mehr auf

Der Präsident hinterlässt seine Lebensgefährtin und die gemeinsame Tochter. © Imago / Jan Huebner

Unter seiner Führung musste der Hauptstadtklub im vergangenen Sommer den Gang in die 2. Bundesliga antreten. Zu Beginn der neuen Spielzeit rief der 43-Jährige den "Berliner Weg" aus. Die Männer aus dem Olympiastadion setzten fortan auf viele Spieler aus dem eigenen Nachwuchs. Derzeit rangieren sie auf Platz sieben.

Nicht nur bei der Hertha sitzt der Schock tief. So erreichten die Berliner in den sozialen Netzwerken unzählige Mitleidsbekundungen aus der Bundesliga und der 2. Liga. Auch Promis wie Moderatorin Ruth Moschner (47) zeigten sich geschockt.

Verantwortliche, Mitarbeiter, Spieler und Trainer müssen diese harte Nachricht erst einmal jetzt verdauen. Der Auftakt nach der Winterpause am Sonntag daheim gegen Fortuna Düsseldorf rückt erstmal völlig in den Hintergrund.

Bernstein wuchs in seinen jungen Jahren in Dresden, später in Berlin auf. Er hat eine Vergangenheit in der Fan-Szene, war Gründer der Ultra-Gruppierung Harlekins Berlin und stand als Capo (Vorsänger) in der Kurve.

Originalmeldung vom 16. Januar, 13.26 Uhr, aktualisiert um 14.54 Uhr.