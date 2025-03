Hertha-Coach Leitl schlägt Abstiegs-Alarm: "Geht darum, in der Liga zu bleiben"

Berlin - So steigt Hertha ab! Nach einem völlig desolaten Auftritt in Elversberg sind die Berliner endgültig im Abstiegskampf angekommen. Das 0:4 war ein absoluter Offenbarungseid.

"Uns haben alle Grundtugenden gefehlt", bemängelte Fabian Reese (27) am Sky-Mikrofon. "Zweikampfhärte, die Gier, Bälle vorne zu gewinnen und gemeinsam zu verteidigen, die Aufgaben, die wir uns vorgenommen haben, zu erfüllen. Wir waren in allen Mannschaftsteilen unterlegen."

Stefan Leitl (47) will die Themen hart ansprechen, die Mannschaft aber auch aufrichten. © Silas Schueller/DeFodi Images/dpa

Nackenschläge - davon gab es in dieser Saison schon einige - sind die leidgeprüften Herthaner fast schon gewöhnt. Jetzt gab es bereits im zweiten Spiel für Leitl den ersten Rückschritt, wähnten sich die Berliner nach dem 0:0 gegen Nürnberg noch auf dem Weg der Besserung.

Doch spätestens jetzt hat Leitl zu spüren bekommen, worauf er sich da eingelassen hat: Die Berliner sind endgültig im Abstiegskampf angekommen.

Auch der Coach schlägt Alarm: "Wir brauchen Punkte! Es geht nicht darum die Saison anständig zu Ende zu spielen, es geht darum, in der Liga zu bleiben." Das wird nach so einer Leistung schon schwer genug. "Wir müssen nicht schön spielen, sondern effektiv spielen. So werden wir arbeiten", so Leitl.

Mit Aufstiegsambitionen in die Saison gestartet, kann der Blick nur noch nach unten gehen. Nur vier Punkte trennen die Berliner, die aus den vergangen sechs Spielen nur einen Zähler geholt haben, vom Relegationsrang. Es kann nur noch um den Klassenerhalt gehen, auch wenn das so mancher in Berlin nicht wahrhaben wollte.

"Jedem, dem das vor diesem Spiel nicht klar war, ist es jetzt klar", meinte Reese. "Wir müssen dieser Wahrheit ins Gesicht gucken, jeder Einzelne im Team. Keiner kann es sich mehr schönreden."