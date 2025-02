Hertha wieder ohne Sieg, aber zufrieden: "Ein Schritt nach vorn"

Fabian Reese (27) hatte die besten Chancen, aber kein Glück beim Abschluss. © Soeren Stache/dpa

Die Berliner zeigten gleich zu Beginn, wer Herr im Haus ist, pressten im 4-2-3-1 unglaublich intensiv, erzwangen so immer wieder hohe Ballgewinne. Nach nur drei Trainingseinheiten ist die Handschrift von Leitl bereits klar erkennbar.

"Mit der Leistung können wir sehr zufrieden sein. Dass jetzt nicht alles funktioniert, ist auch klar. Dafür war es eine zu kurze Woche", sagte Tjark Ernst (21) nach der Nullnummer.

Der Keeper profitierte vom Trainerwechsel. Den zu Rückrundenbeginn überraschenden Torwartwechsel kassierte Leitl wieder ein: Ernst ist die neue alte Nummer eins!

Es war ein undankbares Comeback. Der U21-Nationalspieler wurde kaum geprüft, war aber einmal zur Stelle, als er gebraucht wurde. Ansonsten ließ Hertha Nürnberg nie so richtig ins Spiel kommen.

"Ich bin absolut Okay damit, was meine Mannschaft gezeigt hat. Wir haben das umgesetzt, was wir uns vorgesetzt haben", war auch der neue Chefcoach zufrieden, auch wenn der erhoffte Befreiungsschlag ausblieb. "Es ist ein Schritt nach vorne. Wir waren überlegen und näher dran am Sieg. Wir wollten unbedingt die drei Punkte. Das ist uns leider nicht gelungen."