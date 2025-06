Hertha-Coach Leitl gibt klares Saisonziel vor "und alles andere zählt nicht"

Berlin - Am Montag ist Hertha BSC in die Vorbereitung für die neue Saison gestartet und für die hat Trainer Stefan Leitl (47) jetzt ein klares Ziel formuliert.

Die Uhr tickt: Für Hertha-Coach Stefan Leitl (47) gilt es, in der Vorbereitung gute Grundlagen für eine erfolgreiche Saison zu schaffen. © Andreas Gora/dpa

"Wir müssen uns so ausrichten, dass wir um den Aufstieg spielen können und alles andere zählt nicht", kündigte er ohne Umschweife in einer Medienrunde nach dem Training am Mittwoch an.

Das habe er Sportdirektor Benjamin Weber (45) intern allerdings bereits bei seiner Verpflichtung im vergangenen Februar gesagt. Zunächst stand natürlich der Klassenerhalt im Vordergrund, aber danach könne es nur dieses eine Ziel geben.

Dafür müsse am Kader auch noch etwas gemacht werden, betonte der Hertha-Coach. Er stehe in einem "sehr, sehr guten Austausch" mit Weber (45).

Allerdings verwies der Übungsleiter auch auf die finanziell angespannte Lage bei der Alten Dame, die Transfers natürlich erschwert.

Abgesehen von einem treffsicheren Knipser wäre nach Aussage von Leitl auch noch Verstärkung für den linken Flügel wichtig. Ansonsten müsse man einfach schauen, was sich ergibt.

Die Berliner geben mit Florian Niederlechner (34), Derry Scherhant (22) und Smail Prevljak (30) gleich drei Stürmer ab und Luca Schuler (26) steht seinem Trainer zurzeit aufgrund einer hartnäckigen Hüftverletzung nicht zur Verfügung.