Hertha erfüllt Anforderungen von Dardai: Hier hängt's aber noch

Vor allem Deyovaisio Zeefuik (25) spielte im ersten Durchgang so viele Fehlpässe, dass Pal Dardai noch mehr graue Haare gewachsen sein dürften.

Das Beste an diesem 1. Advent war aus Berliner Sicht wirklich das Ergebnis. Unterm Strich fiel es vielleicht ein bis zwei Tore zu hoch aus, doch das wird die Herthaner nicht interessieren.

Durch den Dreier wird die Alte Dame mit einer breiten Brust in die nächsten Spiele gehen. Am kommenden Samstag wartet das schwere Auswärtsspiel in Kaiserslautern (13 Uhr/Sky).