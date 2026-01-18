Hertha-Fans prügeln sich mit Polizei: Verein kündigt Aufarbeitung an

Berlin - Nach den Zusammenstößen zwischen Hertha-Fans und Polizei beim Zweitliga-Topspiel gegen Schalke 04 mit mehr als 50 Verletzten und mehreren Festnahmen hat der Berliner Geschäftsführer Peter Görlich (58) eine intensive Aufarbeitung der Vorfälle angekündigt.

Hertha-Geschäftsführer Peter Göhrlich beklagte die Gewalt am Rande des Spiels gegen Schalke 04. © Bernd von Jutrczenka/dpa

"Dieses Spiel hätte einen Support verdient. Dieses Spiel hätte tatsächlich im weiten Rund volle Plätze verdient. Das ist sehr schade, aber es geht ans Aufarbeiten und wir werden die Faktenlage zusammentragen und dann anständige Antworten geben und uns auch dementsprechend positionieren", sagte Görlich nach dem Zwischenfall vor dem Osttor des Olympiastadions.

Vor dem 0:0 der Berliner gegen den Tabellenführer aus dem Ruhrpott war es beim Einlass der Heimfans zu gewalttätigen Auseinandersetzungen mit der Polizei gekommen. Wie die Polizei mitteilte, wurden 31 Fans und 21 Polizisten dabei verletzt.

Über die Ursache der Konfrontation machten die Sicherheitskräfte und die Hertha-Fanhilfe als Fanvertretung unterschiedliche Angaben. Die Polizei beklagte massive Fangewalt. Die Hertha-Fanhilfe sprach von einem überharten Polizeieinsatz.

Görlich will sich nun mit dem Vereinspräsidium des Berliner Fußball-Zweitligisten um Präsident Fabian Drescher beraten, aber auch Gespräche mit Fanvertretern, der Polizei und auch der Politik führen. Berlins Innensenatorin Iris Spranger (64, SPD) war bei dem Spiel im Stadion, man stehe in Kontakt, berichtete Görlich.

Zunächst hatten die Berliner und Schalker Fangruppen als Reaktion auf die Ereignisse ihre verbale Unterstützung der Teams eingestellt, viele Hertha-Fans verließen die Tribüne in der Ostkurve in der ersten Halbzeit.