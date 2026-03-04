Für diesen Hertha-Star hätte sich der Aufstieg besonders gelohnt

Berlin - Ex-Bundesliga-Star Josip Brekalo (27) ist am Deadline Day überraschend zu Hertha BSC gewechselt und hat am vergangenen Spieltag erstmals richtig auf sich aufmerksam gemacht.

Abheben zum Jubeln: Josip Brekalo (27, l.) feuert seinen Doppelpack gegen Nürnberg mit seinen Mitspielern. © Andreas Gora/dpa

Beim 2:1-Sieg gegen den 1. FC Nürnberg war der Kroate mit seinem Doppelpack unbestritten der beste Spieler der Berliner und dürfte sich bei seinem Coach Stefan Leitl (48) für weitere Startelf-Einsätze empfohlen haben.

Das wäre auch noch aus einem anderen Grund vorteilhaft für die Alte Dame, denn wie Bild jetzt enthüllte, soll sich der Vertrag des 27-Jährigen unter bestimmten Voraussetzungen automatisch anpassen.

Das ursprünglich bis Sommer 2026 gültige Arbeitspapier verlängert sich demnach um ein Jahr, wenn Brekalo 50 Prozent aller möglichen Einsätze in der 2. Bundesliga von Beginn an absolviert. Heißt im Klartext, dass er von 14 möglichen Partien also siebenmal starten müsste.

Bei noch zehn ausstehenden Spieltagen müsste Brekalo also noch mindestens fünfmal in der Startformation stehen, nachdem er schon zweimal von Beginn an randurfte - das sollte durchaus möglich sein, möchte man den technisch versierten Offensivspieler halten.