Fan-Protest im Olympiastadion: Hertha BSC verpasst Sieg gegen Schalke

Berlin - Hertha BSC hat beim 0:0 im Aufstiegskracher gegen Schalke 04 den wichtigen Sieg verpasst. Was als stimmungsvolles Top-Spiel am Samstagabend deklariert war, hat sich zu einem "Geisterspiel" vor mehr 71.000 Zuschauern entwickelt.

Die Ultras haben die Ostkurve aus Protest verlassen. © Andreas Gora/dpa

Nach einer feierlichen Choreografie für den verstorbenen Vereinspräsidenten Kay Bernstein (†43) wurde es im ausverkauften Olympiastadion plötzlich auffallend ruhig.

Grund war eine Auseinandersetzung zwischen der Polizei und einigen Hertha-Fans vor dem Stadion, weshalb sich die Anhänger der Berliner gegen einen organisierten Support entschieden - die Schalke-Fans zeigten sich solidarisch.

Die Ostkurve lehrte sich teilweise sogar, weil die aktive Fan-Szene das Stadion aus Protest verließ - keine guten Voraussetzungen für einen stimmungsvollen Fußballabend.

Auf dem grünen Rasen hatten die Hausherren gleich zu Beginn eine Doppelchance. In der 7. Minute scheiterte Marten Winkler aus spitzem Winkel an Loris Karius, bevor Michael Cuisance kurz darauf seinen Volleyschuss aus der Drehung knapp übers rechte Dreiangel setzte.

In der Folge passte sich das Spiel der mauen Stimmung an. Nach 39 Zeigerumdrehungen schickte Cuisance mit einem gut getimten Steilpass auf links dann erneut Winkler auf die Reise, der allein auf Karius zulief und die Kugel wieder nicht am Schalke-Keeper vorbeischieben konnte - das musste die Führung sein! So blieb es zur Pause beim 0:0.