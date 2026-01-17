Fan-Protest im Olympiastadion: Hertha BSC verpasst Sieg gegen Schalke
Berlin - Hertha BSC hat beim 0:0 im Aufstiegskracher gegen Schalke 04 den wichtigen Sieg verpasst. Was als stimmungsvolles Top-Spiel am Samstagabend deklariert war, hat sich zu einem "Geisterspiel" vor mehr 71.000 Zuschauern entwickelt.
Nach einer feierlichen Choreografie für den verstorbenen Vereinspräsidenten Kay Bernstein (†43) wurde es im ausverkauften Olympiastadion plötzlich auffallend ruhig.
Grund war eine Auseinandersetzung zwischen der Polizei und einigen Hertha-Fans vor dem Stadion, weshalb sich die Anhänger der Berliner gegen einen organisierten Support entschieden - die Schalke-Fans zeigten sich solidarisch.
Die Ostkurve lehrte sich teilweise sogar, weil die aktive Fan-Szene das Stadion aus Protest verließ - keine guten Voraussetzungen für einen stimmungsvollen Fußballabend.
Auf dem grünen Rasen hatten die Hausherren gleich zu Beginn eine Doppelchance. In der 7. Minute scheiterte Marten Winkler aus spitzem Winkel an Loris Karius, bevor Michael Cuisance kurz darauf seinen Volleyschuss aus der Drehung knapp übers rechte Dreiangel setzte.
In der Folge passte sich das Spiel der mauen Stimmung an. Nach 39 Zeigerumdrehungen schickte Cuisance mit einem gut getimten Steilpass auf links dann erneut Winkler auf die Reise, der allein auf Karius zulief und die Kugel wieder nicht am Schalke-Keeper vorbeischieben konnte - das musste die Führung sein! So blieb es zur Pause beim 0:0.
Hertha BSC beißt sich an Schalke-Keeper Loris Karius die Zähne aus
Mit Beginn des zweiten Durchgangs änderte sich nichts an der beklemmenden Grundstimmung auf den Rängen, die nun aber immerhin immer wieder von Fan-Gesängen unterbrochen wurde.
Auf dem Spielfeld blieben die Spree-Athener das druckvollere Team, ohne echte Torgefahr auszustrahlen. Nach 59 Minuten köpfte Luca Schuler Karius die Kugel direkt in die Arme.
Der Schlussmann der Königsblauen entwickelte sich immer mehr zum Spielverderber. Acht Zeigerumdrehungen später dribbelte Schuler nach Steilpass von Winkler erneut allein auf den Torwart zu, der den Winkel geschickt verkürzte, sodass der Abschluss am Außenpfosten landete.
In der 75. Minute durfte dann endlich Heilsbringer Fabian Reese ran, der im Vorfeld der Partie von einem Infekt außer Gefecht gesetzt wurde. Echte Akzente konnte aber auch der Unterschiedspieler nicht setzen. So blieb es beim torlosen Remis.
Der über weite Strecken ungefährliche Tabellenführer konnte sich am Ende bei seinem bärenstarken Torhüter bedanken, während sich der Hauptstadtklub über eine verpasste Gelegenheit ärgern muss.
Statistik zum Spiel zwischen Hertha BSC und Schalke 04
2. Bundesliga, 18. Spieltag
Hertha BSC - FC Schalke 04 0:0
Aufstellung Hertha BSC: Gersbeck - Zeefuik, Gechter, Marton Dardai, Karbownik - Eichhorn (88. K. Sessa), Seguin - Winkler (75. Reese), Cuisance, Krattenmacher (35. Dudziak) - Schuler (75. Kownacki)
Aufstellung FC Schalke 04: Karius - T. Becker (75. Ayhan), Katic, Kurucay - Wallentowitz (46. Gantenbein (83. Porath)), El-Faouzi, Schallenberg, V. Becker - Younes (62. Gomis), Karaman - Sylla
Schiedsrichter: Wolfgang Haslberger (Freising)
Zuschauer: 71.157 (ausverkauft)
Gelbe Karten: Schuler (3), Eichhorn (7), Gechter (2), Cuisance (3) / Kurucay (4), V. Becker (6)
Titelfoto: Andreas Gora/dpa (Bildmontage)