Hertha-Frust mit gleichem Muster: "Fühlt sich auf jeden Fall schei*e an"

Berlin - Nächster Aufstiegsdämpfer für Hertha BSC . Die Alte Dame wartet nun schon seit sechs Spielen auf einen Sieg. Gegen Darmstadt reichte selbst eine 2:0-Führung nicht. Am Ende muss sich der ambitionierte Hauptstadtklub mit fünften Remis in Folge begnügen.

Fabian Reeses (28) Blitz-Führung reichte nicht. © Andreas Gora/dpa

Es war schon die dritte gefühlte Niederlage in diesem Jahr. Und das Muster wiederholt sich: Hertha spielt gut, Aufwand und Ertrag stimmen aber nicht überein. Zudem laden die Berliner den Gegner selber ein.

"Es fühlt sich auf jeden Fall scheiße an", sagte Keeper Tjark Ernst (22). Hertha kommt einfach nicht von der Stelle. Waren es zum Rückrundenbeginn noch fünf Punkte auf den Relegationsrang sind es jetzt sieben Zähler. Als Siebter droht der Hauptstadtklub den Anschluss zu verlieren.

Sie brauchen unbedingt einen Sieg, doch wie schon gegen Schalke oder beim KSC geht Hertha zu verschwenderisch mit den Gelegenheiten um. "Es sind die Wochen der Wahrheit. Entweder wir gewinnen oder wir haben es nicht verdient", fasste es Fabian Reese (28) bei Sky passend zusammen.

Gegen Darmstadt legten die Hausherren eigentlich los wie die Feuerwehr, führte nach einer Viertelstunde durch Fabian Reese (28) und Julian Eitschberger (21) bereits mit 2:0, hatte danach genügend Möglichkeit die Führung weiter auszubauen.

Vor allem Michaël Cuisance (26) wird seiner großen Chance auf 3:0 zu stellen wohl noch länger nachtrauern. Der Franzose wollte es zu genau machen und verfehlte den Kasten nur um Zentimeter. "Wahrscheinlich ist das Ding zu, wenn Cuisance trifft", sagte Stefan Leitl (48) bei Sky. Selbst Florian Kohfeldt (43) war der Meinung, dass seine Mannschaft dann wohl nicht mehr zurückgekommen wäre.