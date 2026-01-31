Hertha BSC: Wer muss gehen, damit Ex-Bundesliga-Star kommt?

Berlin - Geht da doch noch was auf dem Transfermarkt? Hertha BSC bastelt auf den letzten Metern an einer Verpflichtung von Josip Brekalo (27).

In der Bundesliga absolvierte Josip Brekalo (27) insgesamt 122 Spiele. © Sebastian Kahnert/dpa

Zuerst hatte Transfer-Guru Fabrizio Romano am Freitag darüber berichtet. Demnach sollen zwar noch Klubs aus Italien Interesse zeigen, Hertha aber soll sich in der Pole-Position befinden.

Dazu passt, dass Bild zufolge Brekalo am Samstag in der Hauptstadt gesichtet worden sein soll. Die Verhandlungen laufen offenbar.

In der Bundesliga kennt man Brekalo noch ziemlich gut. Von 2016 bis Januar 2023 kickte der inzwischen 27-Jährige für Wolfsburg und Stuttgart (Leihe). Zuletzt ist seine Karriere jedoch ins Stocken geraten.

Weder in Florenz, in Kroatien bei Hajduk Split, beim türkischen Erstligisten Kasimpasa noch in Spanien wurde der Ex-Wolfsburg-Star glücklich. Den erhofften Impact konnte der Flügelflitzer bei La-Liga-Schlusslicht Real Oviedo nicht geben. In 14 Ligaspielen gelang ihm bislang weder ein Assist, noch ein Treffer.