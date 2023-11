Hertha im Alu-Pech: Alte Dame mit Nullnummer in Rostock

Die Alte Dame hatte danach mehr Zug zum Tor, hatte aber weiter kein Glück im Abschluss. Erst klatschte der Ball an die Latte, dann ließ Jonjoe Kenny nach tollem Spielzug die Führung liegen. Auf der anderen Seite verhinderte Ernst den Rückstand.

In der Schlussphase meldete sich dann auch wieder Hansa an - und wie! Perea tauchte völlig frei vor Ernst auf, Klemens aber stibitze ihn in letzter Sekunde mit einer Wahnsinns-Rettungsaktion die Kugel. Somit blieb es am Ende bei der Punkteteilung - zum ersten Mal in dieser Spielzeit.