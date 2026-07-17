Hertha im Trainingslager: Ohne Neuzugang nach Österreich?
Kitzbühel - Den Feinschliff gibt's in Österreich! Wie schon im vergangenen Sommer bezieht Hertha BSC erneut sein Quartier in Kitzbühel. Neun Tage lang (vom 17. Juli bis 26. Juli) bereitet sich die Alte Dame auf die neue Saison vor - bislang ohne Neuzugang.
Als einziger Profiverein in ganz Deutschland hat der Hauptstadtklub noch keinen einzigen Neuen präsentiert. Das könnte sich durch den Verkauf von Tjark Ernst (23) jedoch schnell ändern.
Den ersten Test gibt es schon unmittelbar nach der Ankunft. Bereits am Freitag, um 18.30 Uhr, spielt der Zweitligist in Kundl gegen die WSG Tirol.
Am Dienstag steht dann auch schon das nächste Testspiel auf dem Programmzettel. Die Alte Dame trifft in der Mondseeland-Arena (17 Uhr) auf den südafrikanischen Erstligisten Mamelodi Sundowns F.C.
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17. Juli, 10 Uhr: Hertha startet Trainingslager mit Testspiel
Hallo und willkommen zum TAG24-Trainingslager-Blog von Hertha BSC. Noch befinden sich beide Parteien auf der Anfahrt in Richtung Alpen - inklusive Bahnverspätung. Natürlich.
Viel Zeit zum Kofferauspacken gibt es für die Hertha-Stars aber nicht. Kaum in Österreich angekommen, steht auch das erste Testspiel an. Um 18.30 Uhr spielt die Alte Dame gegen WSG Tirol. Das erste Training findet dann am Samstag statt.
Titelfoto: Andreas Gora/dpa