Hertha im Trainingslager: Ohne Neuzugang nach Österreich?

Kitzbühel - Den Feinschliff gibt's in Österreich! Wie schon im vergangenen Sommer bezieht Hertha BSC erneut sein Quartier in Kitzbühel. Neun Tage lang (vom 17. Juli bis 26. Juli) bereitet sich die Alte Dame auf die neue Saison vor - bislang ohne Neuzugang.

Stefan Leitl (48) zieht es mit Hertha wieder nach Kitzbühel. © Andreas Gora/dpa

Als einziger Profiverein in ganz Deutschland hat der Hauptstadtklub noch keinen einzigen Neuen präsentiert. Das könnte sich durch den Verkauf von Tjark Ernst (23) jedoch schnell ändern.

Den ersten Test gibt es schon unmittelbar nach der Ankunft. Bereits am Freitag, um 18.30 Uhr, spielt der Zweitligist in Kundl gegen die WSG Tirol.

Am Dienstag steht dann auch schon das nächste Testspiel auf dem Programmzettel. Die Alte Dame trifft in der Mondseeland-Arena (17 Uhr) auf den südafrikanischen Erstligisten Mamelodi Sundowns F.C.

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