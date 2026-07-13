Hertha wartet weiter auf Neuzugänge und schwört Fans auf längere Reise ein

Berlin - Vergangenes Jahr rief Hertha-Präsident Fabian Drescher (43) bei der Saisoneröffnung noch den Aufstieg aus. Voller Euphorie und mit der Verlängerung von Fabian Reese (28) und Michael Cuisance (26) sollte es im dritten Versuch endlich klappen. Diesmal ist alles anders.

Peter Görlich (59, r.) bittet die Hertha-Fans weiter um Geduld. Sportdirektor Benjamin Weber (46) hat bislang nur Spieler verkauft. © Matthias Koch/Sportfoto Matthias Koch./dpa

Reese und Cuisance sind weg, die Euphorie auch. Hertha BSC ist der einzige Klub im deutschen Profifußball, der noch keinen einzigen Neuzugang präsentieren konnte. Am Freitag geht es ins Trainingslager, zwei Wochen nach der Rückkehr aus Österreich eröffnet Hertha dann auch schon die Saison mit dem schweren Auswärtsspiel in Bochum (7. August).

"So eine Saisoneröffnung ist immer wieder der Beginn einer gemeinsamen Reise. Bei solchen Reisen passieren Dinge, an die man vorher gar nicht geglaubt hätte. Bei solchen Reisen fängt es auch mal an zu regnen. Deshalb ist es ganz entscheidend, dass wir diese Reise gemeinsam angehen", schwor Peter Görlich (59), der diesmal Drescher vertrat, am Sonntag die Fans ein.

Ein Saisonziel gab der Hertha-Boss nicht preis, die Rückkehr ins Oberhaus wird vermutlich aber nicht ausgerufen.

So lässt es sich zumindest zwischen den Zeilen herauslesen: "Das soll eine vieljährige Reise werden, keine einjährige. Dafür brauchen wir euch."